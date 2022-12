Bono se vydá na dlouhou a klikatou cestu k marocké hvězdě

Yassine Bounou se ve své kariéře naučil trpělivosti, ale titulovaný marocký brankář dokazuje, že on je ten, kdo patří nejvíce na velkou scénu ve finále mistrovství světa.

Nepoužitý člen týmu pro Africký pohár národů 2017 a Mistrovství světa ve fotbale 2018 v Rusku, Bono – nebo „Bono“, jak zní jméno na jeho dresu – pomohl Maroku nastavit nový standard pro africký fotbal v Kataru. .

Se 14 zahraničními hráči v kádru to byl pro Maroko případ jednoty v rozmanitosti – není lepšího příkladu této solidarity než obrana, která zde inkasovala jen jednou za pět zápasů.

Bono v úvodním zápase turnaje držel vicemistryně z roku 2018 na uzdě. Náhle zmizel před výkopem při výhře 2:0 nad Belgií, když se seřadil s týmem na státní hymny.

Jeho náhradník, Mounir El Kegwi, trenér Walid Rekragui, později záhadu vyřešil vysvětlením, že Bono se po kopu proti Chorvatsku necítil dobře.

Jednatřicetiletý Bono se od svého comebacku proti Kanadě, zemi jeho narození, nezmýlil. Navzdory vlastnímu gólu Naifa Agorda se díky vítězství 2:1 Maroko kvalifikovalo na překvapivé vítězství ve skupině F.

Je pozoruhodné, že na tomto mistrovství světa žádný hráč neskóroval proti Maroku – a to platí i přesto, že severní Afrika potřebuje penalty, aby porazila Španělsko v osmifinále.

Poté, co Pablo Sarabia udeřil prvním kopem Španělska do tyče, Bono se zachránil od Carlose Solera a Sergia Busquetse, když Maroko vyhrálo 3:0 na penalty a poprvé se dostalo do čtvrtfinále.

Znovu byl mužem zápasu při výhře 1:0 nad Portugalskem, čímž ukončil sny Cristiana Ronalda o mistrovství světa tím, že mu upřel pět zisků Zlatého míče v přestávce.

„Těmto okamžikům je těžké uvěřit, ale přišli jsme změnit mentalitu a naši nejistotu. Maročtí hráči mohou soutěžit s kýmkoli na světě,“ řekl Bono.

„Myslím, že nejdůležitější, kromě semifinále, je, že jsme změnili tuto mentalitu a další generace bude vědět, že marockí hráči tohle všechno dokážou.“

Bonův úspěch je dokonalým příkladem toho, že se vytrvalost vyplácí.

Bono se narodil v Montrealu a vrátil se s rodinou do Maroka, když mu bylo sedm let. Vstoupil do Wydad Casablanca Academy a v devatenácti letech se připojil k prvnímu týmu a v roce 2011 se objevil ve finále CAF Champions League.

Následující rok podepsal smlouvu s Atléticem Madrid a strávil dvě sezóny v rezervě, než se přesunul na hostování do Realu Zaragoza ve druhé lize.

S omezenými příležitostmi v Atléticu opustil klub natrvalo do Girony v roce 2016 a pomohl jim okamžitě vyhrát postup do La Ligy.

Hervé-Renard si Meuniera vybral jako svého prvního brankáře pro mistrovství světa 2018, kampaň, která skončila ve skupinové fázi, ale Bono si od té doby udělal dres číslo jedna.

Po sestupu Girony se Bono připojil k Seville na hostování na sezónu 2019-20 a hrál hlavní roli, když španělský klub vyhrál svůj šestý titul v Evropské lize UEFA.

Brzy sesadil českého reprezentanta Tomáše Vacliče, podepsal dlouhodobou smlouvu se Sevillou a v minulé sezóně byl Zamora oceněn jako „brankář s nejnižším procentem inkasovaných gólů na zápas v La Lize.

„Když máte jednoho z nejlepších brankářů na světě, dodává vám to sebevědomí a Yassine nám to dává,“ řekl Regragui po vítězství svého týmu nad Portugalskem.

„Není to někdo, kdo si myslí, že je někdo jiný. Takže nám hodně pomohl. A když Yassine udělal takový zákrok (proti Ronaldovi) a vstoupil do hry, jsme téměř nezastavitelní."

Maroko jako první africký tým, který se dostal do semifinále mistrovství světa, nemá v úmyslu zpomalit před masivním střetem s úřadujícími šampiony Francií.