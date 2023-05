Draw, Australané v akci, Kdy to začíná, Alex de Minor, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Iga Swiatek, Kim Pearl, nejnovější aktualizace

Světová jednička Novak Djokovič by se mohl utkat s Carlosem Alcarazem v semifinále French Open poté, co oba hráče v pátek postaví do stejné hry (AEST).

Djokovič usiluje o rekordní 23členný grandslamový titul bez zraněného Rafaela Nadala, který poprvé od svého debutu v roce 2005 vynechá turnaj na Roland Garros.

Třetí nasazený Djokovič, šampion Roland Garros z let 2016 a 2021, se v prvním kole v Paříži střetne s americkým 114. nasazeným Aleksanderem Kovacevichem – prvním French Open od roku 1998 bez Nadala nebo nyní již vysloužilého Rogera Federera.

Čtyřiadvacetiletý Kovacevic zažívá svůj první grandslamový hlavní tahák. Djokovič, kterému bylo v pondělí 36 let, měl obavy z opakování zranění pravého lokte, které narušilo jeho antukovou sezónu.

Na žádném ze tří antukových turnajů, které letos na jaře odehrál, se mu nepodařilo probojovat se mezi posledních osm a o první místo přišel s Alcarazem.

Djokovič také zaostával za Daniilem Medveděvem v žebříčku poté, co ho Rus minulý týden vystřídal jako šampion Italian Open.

Alcaraz, šampion US Open, a Medveděv začínají své tažení na Roland Garros proti jednomu ze šťastných kvalifikantů nebo poražených.

Alcaraz stojí před náročnou cestou k druhému grandslamovému titulu s Lorenzem Musettim jako pravděpodobným soupeřem z posledních 16 let, než ho ve čtvrtfinále čeká druhý Stefanos Tsitsipas z roku 2021.

Alcaraz a Djokovič jsou na stejné straně losování. (Foto Filippo Monteforte a Tiziana Fabi/AFP) Zdroj: Agence France-Presse

Aby Djokovič připravil působivý zápas v posledních čtyřech zápasech s Alcarazem, možná bude muset překonat šampiona Monte-Carlo Masters Andrey Rubleva ve čtvrtfinále.

Australský mužský tým čelí na Roland Garros tvrdé poptávce.

Alex de Minaur se utká s 86. světovou jedničkou Eliou Ivackou, ale ve třetím kole by se mohl utkat buď s dvojnásobným finalistou French Open Dominicem Thiemem, nebo s 15. nasazeným Bornou Coricem.

Australské duo Max Purcell a Jordan Thompson se střetnou v prvním kole, zatímco Chris O’Connell se pravděpodobně utká s Alcarazem, pokud se dostane do druhého kola.

Thansi Kokkinakis zahájil svou kampaň proti 20. nasazenému Danu Evansovi.

Alexej Popyrin a Jason Kubler se kvalifikovali v prvním kole, ale pokud postoupí do druhého kola, úkol bude velmi obtížný.

Bobrin se pravděpodobně utká s 12. nasazeným Francisem Tiafoem, zatímco 10. nasazeným Kublerem se pravděpodobně utká s Felixem Augerem-Aliassimem.

Casper Ruud, kterého v loňském finále rozdrtil Nadal, je nasazen jako čtvrtý a ve svém úvodním zápase hraje kvalifikační zápas.

Ve formě Holger Rohn přijíždí do Paříže na nejlepší šesté místo na světě a v prvním kole se utká s Christopherem Eubanksem ze Spojených států.

Dvojnásobná šampionka Ija Swiateková zahájila obhajobu titulu proti Španělce Christině Buxové, světové číslo 67, kterou ve třetím kole letošního Australian Open porazila tyč.

De Minaur je australský nejlepší nasazený v mužské dvouhře. (Foto Alex Buntling/Getty Images) Zdroj: Getty Images

Nejlepší nasazená Swiatek, která se snaží stát se první šampionkou French Open po 16 letech, se zotavuje ze zranění stehna, kvůli kterému musela odejít do Říma.

Ve čtvrtfinále by se měla střetnout s vicemistrem z roku 2022 Coco Gauffovou a v posledních čtyřech se může střetnout s wimbledonskou šampionkou Elenou Rybakinou, vítězkou italského Open z minulého týdne.

Rybakina v této sezóně třikrát porazila Swatikovou a vyřadila ji z Australian Open v Melbourne a Indian Wells, než postoupila, když její soupeřku v Římě zastavilo zranění.

Vítězka turnaje 2021 Barbora Krejková může čekat na Swatika v posledních 16. Češka před rokem vypadla v prvním kole.

V losování dvouhry žen bude pouze jedna zástupkyně Austrálie, Kim Pearlová, poté, co Alia Tomljanovic odstoupila jen několik hodin po losování.

Tomljanovicovo zranění kolena znamená, že letošní French Open je poprvé po 55 letech, kdy se na losování dvouhry žen nezúčastní žádná přímá účastnice z Austrálie.

Tomljanovič vynechá French Open se zraněním kolena. (Foto Graham Denholm/Getty Images) Zdroj: Getty Images

Aryna Sabalenková, která v Melbourne získala svůj první grandslamový titul, hraje v prvním kole s Ukrajinkou Martou Kostyuk. Sabalenková se v Paříži nikdy nedostala přes třetí kolo, přestože se na všech třech grandslamech dostala minimálně do semifinále.

Navíc po zisku titulu letos na jaře v Madridu poprvé vystoupila na 134. místě Sofie Keninové v Římě.

Třetí nasazená Jessica Pegula měla těžký úvodní zápas proti americké kolegyni a finalistce Australian Open 2022 Danielle Collinsové, zatímco Rybakina si jako první zajistila kvalifikační zápas.

Anas Jabeur, nasazený jako sedmý, je potenciálním čtvrtfinálovým soupeřem Rybakiny, která Tunisana porazila ve finále Wimbledonu v roce 2022. Jabeur také skončil na US Open na druhém místě za Swiatekem.

Rybakina, Kazaška ruského původu, se na Roland Garros ještě nedostala přes čtvrtfinále.

Francouzská nasazená Caroline Garciaová, nasazená jako pátá, se utká s Číňankou Wang Shiyu, zatímco dvojnásobná vítězka Victoria Azarenková se v prvním kole utká s vítězkou US Open z roku 2019 Biancou Andreescuovou.