Britský Murray říká, že Davis Cup hrát nebude

Olympijské hry v Tokiu 2020 – Tenis – čtyřhra mužů – čtvrtfinále – Ariake Tennis Park – Tokio, Japonsko – 28. července 2021. Brit Andy Andy Murray reaguje během čtvrtfinálového zápasu ve své čtyřhře mužů REUTERS/LUCY NICHOLSON

(Reuters) – Andy Murray plánuje vynechat Davisův pohár, protože si není jistý, že si “zaslouží hrát” za Británii, a bývalá světová jednička uvedla, že potřebuje nějaký čas, než vstoupí na Australian Open.

Británie bude hrát 27. a 28. listopadu v Innsbrucku ve skupině Davis Cupu s Francií a Českou republikou, soutěž skončí 5. prosince.

Australian Open se má v lednu uskutečnit v Melbourne Parku a 34letý muž řekl, že se chce zotavit a také trávit čas se svou rodinou, než bude hrát první letošní grandslam.

„Dal jsem tolik do Davisova poháru a někdy i do fyzického poškození,“ řekl Murray BBC po úterní porážce Indian Wells ve třetím kole s Alexandrem Zverevem.

„Také teď necítím, že budu hrát. Je to samozřejmě na (britském kapitánovi) Leonovi (Smithovi), ale nejsem si jistý, zda si zasloužím hrát v tomto týmu.

„V tuto chvíli neplánuji hrát Davisův pohár s pozdějším koncem a předčasným odjezdem z Austrálie, s mým rozvrhem mezi dneškem a koncem roku si budu muset odpočinout a dát si zlom se a dej mému tělu šanci dýchat. “

Melbourne je už měsíce v uzavírce, protože úřady se snaží kontrolovat vypuknutí vysoce nakažlivých druhů Delta, zatímco se zavádějí vakcíny. Přečtěte si více

Tennis Australia zatím neodhalila žádná opatření pro hráče na grandslamových turnajích.

(Reporting by Manasi Pathak in Bengaluru; Editing by Christian Radnedge)

Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.