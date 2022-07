Jedna z největších pand velká na světě umírá v Hongkongu ve věku 35 let

Hong Kong (CNN) – An, největší panda velká na světě v zajetí, zemřela ve čtvrtek po zdravotních problémech ve věku 35 let.

Milosrdná panda byla zabita, aby zabránila dalšímu utrpení, Hongkong Ocean Park uvedl v prohlášení. Prezident Parku Paulo Bong řekl, že jeho „inteligence a hrůza“ budou velmi chybět.

Anne byla do zábavního parku darována před 23 lety čínskou ústřední vládou spolu s Jia Jia, samicí, která byla před svou smrtí v roce 2016 ve věku 38 let považována za nejstarší pandu velkou na světě.

Toto duo v průběhu let viděly miliony turistů a školáků, z nichž mnozí zveřejnili své vzpomínky na An An online na fotografiích a videích.

Pandy se ve volné přírodě dožívají průměrně 14–20 let, ale v zajetí mohou žít mnohem déle, uvádí Světový fond na ochranu přírody (WWF).

Bong řekl, že přežití An An nad očekávanou délkou života demonstruje pokračující závazek parku vůči pandám velkým.

V zábavním parku se stále nacházejí dvě další pandy velké – samice Ying Ying a samec Lu Li – které darovala čínská vláda v roce 2007.

Čína strávila půl století snahou o zvýšení počtu svých slavných zvířat a ve snaze zachránit je před vyhynutím zřídila rezervace pro pandy rozprostírající se v mnoha pohořích.

O pandách velkých je známo, že je v zajetí obtížné chovat, ale po letech úbytku se jejich počet ve volné přírodě v posledních letech zvýšil.

V roce 2017 Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) povýšila tento druh z „kriticky ohroženého“ na „zranitelný“ poté, co jeho populace vzrostla za poslední desetiletí o téměř 17 %. Čínská vláda tento krok loni poté obrátila populace divoké pandy velké Vyšplhal se na 1800.

V Číně jsou pandy považovány za zastřešující druh, což znamená, že odborníci se domnívají, že jejich ochranná opatření pomohou chránit další druhy a také větší ekosystém.