Etiopský premiér řekl, že jednání s OLA začnou tento týden | konfliktní zprávy

Je to poprvé, co etiopská vláda oficiálně oznámila, že bude jednat s Oromskou osvobozeneckou armádou.

Etiopský premiér Abiy Ahmed uvedl, že jeho vláda tento týden zahájí jednání s rebelskou skupinou Oromské osvobozenecké armády v Tanzanii.

Je to poprvé, co etiopská vláda oficiálně řekla, že bude jednat s Úřadem pro právní záležitosti, který s vládou čas od času bojuje už desítky let.

„Jednání s Oneg Shene začnou pozítří v Tanzanii,“ řekl Abiy v neděli a použil pro OLA jiný název.

Okamžité vyjádření Úřadu pro právní záležitosti nepřišlo.

OLA je zakázaná odštěpená skupina Oromské osvobozenecké fronty, dříve zakázané opoziční strany, která se vrátila z exilu poté, co Abiy nastoupil do úřadu v roce 2018. Stížnosti skupiny mají kořeny v údajné marginalizaci Oromů a zanedbávání federální vlády.

Obviňovat oběh

Úřad pro právní záležitosti a federální vláda se navzájem obviňují z řady útoků v etiopské oblasti Oromia, nejlidnatější v zemi, při nichž byly zabity desítky civilistů.

V únoru jmenovaná státem pověřená komise pro lidská práva uvedla, že při útoku, který obvinila SLA, bylo zabito nejméně 50 lidí.

V říjnu SLA a další skupina Oromo obvinily etiopskou vládu z leteckých útoků, které podle nich zabily řadu civilistů.

„Lidé Etiopie a vláda tato jednání zoufale potřebují,“ řekl Abiy na ceremonii na počest předchozí mírové dohody dosažené mezi federální vládou a silami v regionu Tigray, kde boje vypukly v listopadu 2020 a skončily v listopadu 2022.

Boje mezi SLA a federální vládou jsou oddělené od bojů v Tigray, ale SLA v roce 2021 uzavřela spojenectví s Tigray People’s Liberation Front (TPLF).