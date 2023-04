Hong Kong Film Awards: Kontroverzní ‚To My Nineteen-Old My Self‘ vyhrává nejlepší film

Dokument o dospívání K mému devatenáctiletému já Na nedělním 41. předávání cen Hong Kong Film Awards získal nejlepší film.

To My Nineteen Year Old Self vyhrál v neděli na Hong Kong Film Awards nejlepší film. Foto: Hong Kong Film Awards.

Promítání kontroverzního filmu bylo začátkem tohoto roku zrušeno kvůli etickému sporu.

Film režírovaný Mabel Cheung sleduje šest místních středoškoláků vyrůstajících v bouřlivém Hongkongu více než deset let. Studentky dívčí školy Ying Wa si však stěžovaly, že bylo narušeno jejich soukromí, což přimělo Cheunga k omluvě.

Uprostřed této kontroverze nebyly záběry z filmu na nedělním ceremoniálu promítány, i když klipy od jiných nominovaných ano.

Dokument byl dříve promítán na Mezinárodním filmovém festivalu v Hong Kongu, Tchajwanském festivalu Zlatého koně a dalších filmových festivalech v České republice a Spojeném království. Sdružení hongkongských filmových kritiků mu také udělilo cenu za nejlepší film roku 2022.

Ale v únoru, necelé čtyři dny poté, co byl široce dostupný v Hongkongu, Cheung oznámil, že veřejná představení skončí. Jedna z dívek, které jsem vyfotila – Ah Ling – řekla: „Namítla jsem [the film] veřejně zobrazován v jakékoli formě od samého počátku“ v A dopis Vydal Ming Pao Weekly. Dodala, že se bála o své soukromí a od chvíle, kdy během premiéry viděla poslední díl dokumentu, měla „strach“.

Kliknutím zobrazíte vítěze 41. ročníku Hong Kong Film Awards. Nejlepší film: K mému devatenáctiletému já

Nejlepší herec: Sean Lau Ching Wan, „Detective vs Sleuths“

Nejlepší herečka: Sammi Cheng Sau-man, Lost Love

Nejlepší režie: Wi-Fi pro detektivy vs

Nejlepší původní píseň: Sammi Cheng Sau-man, Lost Love

Nejlepší původní hudba pro film: Wong Hin-yan, „The Narrow Road“

Celoživotní zásluhy: Pui Wu Fung

Nejlepší herečka ve vedlejší roli: Ivana Wong Yuen-chi, „Stůl pro šest“

Nejlepší vizuální efekty: Leung Wai-kit, Kwok Tai, Chas Chau Chi-Shing, May Law for Warriors of the Future

Nejlepší čínsko-asijský film: Hledání ztraceného času

Nejlepší herec ve vedlejší roli: Michael Howe Con Man, Where the Wind Blows

Nejlepší zvukový design: Nopawat Likitwong, Sarunyu Nurnsai, Dhanarat Dhitirojana, Stan Yau pro Warriors of Future

Nejlepší akční choreografie: Jack Wong Wai-leung pro Warriors of the Future

Nejlepší scénář: Wai Ka-fai, Ryker Chan a Mak Tin-shu pro Detective vs Sleuths.

Nejlepší kamera: Cheng Siu-keung, „Detective vs Sleuths“

Nejlepší umělecký směr: Andrew Wong a Bill Lui, „Detective vs Sleuths“

Nejlepší filmový střih: Jojo Shek, J Him Lee a Zhang Zhao za Sparring Partner

Nejlepší kostým a make-up: Dora Ng Lei-Lo a Petra Kwok Suk-man To Where the Wind Blows

Nejlepší nový režisér: Ho Cheuk-tin, „Sparring Partner“

Nejlepší nový instrumentalista: Sahel Zaman za The Sunny Side of the Street

Na nedělní akci v kulturním centru Tsim Sha Tsui přečetl spolurežisér filmu William Kwok dopis od svého kolegy Cheunga.

Cheung řekla, že dokument jí po smrti jejího manžela poskytl „malou zahradu krásných rostlin“, ale že spor ji „uvrhl do temného lesa“ a „uvědomila si pomíjivost života“.

Poslední slova Ryuichi Sakamota – „Umění je dlouhé, život je krátký“ – mi však dala spoustu inspirace. Díky lidem, kteří mě v této době povzbuzovali a podporovali, díky průmyslu za to, že tento film ocenili – mohu postupně vidět Světlo ve tmě. Díky tomu jsem pochopil, že i když je život v korytě, znamená to, že jedinou možnou cestou vpřed je jít nahoru.“

Kwok také dal svou vlastní radu místním filmařům: „Nakonec bych rád vzkázal všem režisérům natáčejícím dokumenty v Hongkongu, prosím, pokračujte v úsilí o natáčení dokumentů – nebojte se, protože dokumenty jsou potřeba. Použijte objektiv zaznamenat, co se děje, a pamatujte, že musíte pokračovat.“ Při pohybu, pokračování a nebát se – první střílejte, první pusťte, první pusťte [the films] Za prvé.“

Školní omluva

V prohlášení zveřejněném krátce poté, co dokument vyhrál, se Dívčí škola Ying Wa omluvila, že neposlala zástupce na ceremoniál, protože škola se v únoru snažila film stáhnout z předávání cen.

Leták inzerující veřejné představení filmu „Mým devatenáctiletým-devatenáctiletým“. Foto: K mému devatenáctiletému já, přes Facebook

Prohlášení poděkovalo režisérovi Cheungovi, producentce Eunice Wongové a produkčnímu týmu a také šesti studentům, kteří se na dokumentu podíleli: „Škola by to ráda potvrdila v průběhu natáčení. [the documentary]Tým natáčel na základě souhlasu a vědomí, koho natáčí. [The team] Nikdy neměl v úmyslu nutit film natáčet nebo natáčet tajně a my jsme nechali studenty, aby během natáčení skončili.“

Michelle Yeoh na červeném koberci

Mezi moderátorkami byla oceněná malajsijská herečka Michelle Yeoh, která udělila cenu za nejlepší nový herecký výkon desetileté Sahel Zamanové za snímek The Sunny Side of the Street.

Malajsijská herečka Michelle Yeoh přijíždí na červený koberec na 41. předávání Hong Kong Film Awards v Hong Kongu 16. dubna 2023. Foto: Peter Parks/AFP.

„Cítím se, že jsem vhodnou moderátorkou této ceny. První nominace, kterou jsem získal, byla Nejlepší nový výkon za Yes, Madam v roce 1986.“

„Dokud se budeme snažit a tvrdě pracovat s vytrvalostí a nikdy se nevzdáme, sny se mohou stát skutečností.“

Další hlášení: Candice Zhao.

