Elden Ring: Nový Zéland a světové odpočítávání

Od Elden Ring nás dělí několik dní a hráči na Novém Zélandu budou mezi prvními, kteří získají nejnovější FromSoftware. Zjistěte, jak dlouho musíte čekat s globálním odpočítáváním níže!

Vzhledem k časovým pásmům bude Nový Zéland technicky první, kdo uvidí vydání Elden Ring. To znamená, že konzolisté, kteří hrají na Novém Zélandu, budou moci začít svou cestu po zemích mezi nimi dříve než ostatní.

Zde je vše, co potřebujete vědět o vydání Elden Ring na Novém Zélandu.

Přečtěte si více: Elden Ring zhodnotit zprávu – co kritici řekli

FromSoftware

Elden Ring: New Zealand Countdown Edition

Elden Ring vyjde na Novém Zélandu 25. února ve 12:00 novozélandského času.

Pokud jste jako my a nemůžete se dočkat, až si Elden Ring pořídíte, zahrnuli jsme odpočítávání do vydání Elden Ring na Novém Zélandu, takže se zde můžete podívat, kdy přesně bude vydán.

Elden Ring New Zealand Console Countdown

00

dní 00

hodin 00

Minut 00

Sekundy

Elden Ring Worldwide PC Countdown

00

dní 00

hodin 00

Minut 00

Sekundy

Pokyn: Jak získat časný přístup k Elden Ringu

Odpočítávání konzole Elden Ring USA

00

dní 00

hodin 00

Minut 00

Sekundy

Odpočítávání konzole Elden Ring UK

00

dní 00

hodin 00

Minut 00

Sekundy

Přečtěte si více: Přichází Elden Ring na Xbox Game Pass?

Elden prsten je V současné době je v Open Critic jedna z nejlépe hodnocených her všech dob. Vypadá to, že FromSoftware se chystá dodat jednu z nejlepších Souls her všech dob.

Upřímně řekli, že se jedná o jeden z nejobsáhlejších titulů v jejich katalogu, Obsahuje spoustu mechanismů, které hráčům ulehčí obtížnost.

Časy uvolnění Eldenova kroužku

Podívejte se na obrázek níže, abyste viděli, kdy je Elden Ring uvolněn ve vašem časovém pásmu.

FromSoftware

Přečtěte si více: Podrobnosti Elden Ring: Gamestop Midnight Edition v obchodě

Elden Ring může být pro nové hráče ohromující. Ujistěte se, že víte přesně Jakou počáteční třídu chcete použít, než začnete své dobrodružství. Může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.