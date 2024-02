V pátek proletí kolem Země asteroid o velikosti fotbalového hřiště; Jak sledovat živě

Rohová ikona dolů Ikona ve tvaru úhlu směřující dolů. Umělecké zobrazení asteroidů ve vesmíru. dotedhibo/Getty Images

V pátek kolem Země bezpečně proletí obří asteroid „zabiják měst“ rychlostí 41 000 mil za hodinu.

Jeho nejbližší přiblížení k Zemi bude 1,77 milionu mil, tedy sedmkrát blíže než Měsíc.

Pouhým okem to neuvidíte, ale událost můžete sledovat živě na YouTube.

NASA Jet Propulsion Laboratory má spolobří tt, Asteroid „zabiják města“. Ve vesmíru a aktuálně letí směrem k Zemi. V pátek 2. února dosáhne svého nejbližšího přiblížení k naší planetě, vzdálené asi 1,77 milionu mil.

pro referenci, měsíc Je asi 239 000 mil daleko od Země, takže tento asteroid bude 7,4krát dále než Měsíc. Očekává se, že rychle se pohybující vesmírný kámen se bude pohybovat rychlostí asi 41 000 mil za hodinu a má průměr asi 890 stop, tedy zhruba velikost celého hřiště amerického fotbalu. NASA .

Odborníci někdy nazývají asteroidy této velikosti „městskými zabijáky“, protože jsou toho schopny Zničte celé město Pokud se srazí s obydlenou částí Země.

Tento asteroid však bude příliš malý a příliš vzdálený na to, aby byl v pátek vidět bez dalekohledu. Ve skutečnosti by bylo asi 10 000krát slabší než světlo Nejslabší hvězdy „Je to vidět pouhým okem,“ řekl Business Insider e-mailem Gianluca Masi, astrofyzik a vědecký ředitel projektu Virtual Telescope Project.

Ale pokud chcete zahlédnout asteroid, když prochází kolem, máte štěstí!

Massey a jeho spoluhráči z VTP zaznamenají událost živě, která začíná v pátek ve 13:00 ET. Jejich živé vysílání můžete sledovat na Youtube Nebo ve videu níže:

Živé vysílání bude sledovat asteroid 2008 OS7 při průletu kolem Země. Diváci jej budou moci rozpoznat jako malou tečku pohybující se vedle jiných malých, nehybných teček, známých také jako hvězdy, v pozadí. Massey řekl, že živé vysílání bude trvat asi 45 minut.

VTP zaznamenala další podobné průlety, což je „vždy skvělá věc k vidění,“ řekl Massey BI.

Informace o Asteroid 2008 OS7

Asteroid 2008 OS7 oběhne Slunce každých 962 dní. Po projetí Země bude pokračovat po své eliptické dráze přes naši sluneční soustavu.

Jeho pravoúhlá dráha znamená, že pokaždé, když se asteroid přiblíží k Zemi, jeho vzdálenost od naší planety se značně liší.

Například podle spacereference.com Při svém největším přiblížení v červenci 2037 bude asi 9,7 milionů mil od Země – téměř 5,5krát dále, než tomu bylo při pátečním setkání.

Potenciálně nebezpečné asteroidy

Asteroid 2008 OS7 je co NASA volá „Potenciálně nebezpečný“ asteroid kvůli své velikosti a blízkosti k Zemi.

Asteroid je považován za „potenciální nebezpečí“, pokud má průměr alespoň 460 stop a obíhá Zemi ve vzdálenosti asi 4,65 milionu mil.

Vědci identifikovali více než 34 000 objektů v blízkosti Země . V srpnu 2023 je jen něco málo přes 2 300 z nich klasifikováno jako nebezpečné, Web Space.com zmíněno.

Ale NASA má podezření, že je ještě mnoho dalších, které je třeba objevit. Pokud by měl Zemi zasáhnout obří asteroid, museli bychom to udělat Výstraha 5-10 let Zničit nebo pokřivit.