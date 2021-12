COVID Live UK News: „Plán B zůstává přiměřenou reakcí“, říká vláda, protože odborníci varují před „obtížnějším“ rozhodováním Omicron pro pandemii | britské novinky

Model je jen tak dobrý, jak dobré jsou vaše předpoklady.

To je důvod, proč vědci z panelu SAGE, který radí vládě, pověřili šest akademických skupin, aby během této pandemie předpovídaly.

Tento tým z London School of Hygiene and Tropical Medicine patří mezi vysoce respektované skupiny odborníků. Ale je to jen jeden model.

Dokonce dochází k závěru, že existuje široká škála možných výsledků pro další čtvrtou vlnu COVID.

Zatím není dostatek informací o schopnosti společnosti Omicron vyhýbat se vakcínám a způsobovat vážná onemocnění.

V nejoptimističtějším scénáři by byl počet hospitalizovaných o 40 % nižší než na vrcholu vlny v lednu 2021.

Ale v nejpesimističtějším scénáři to bude dvojnásobek tohoto nárůstu.

Je to velký rozdíl – protože tvrdých dat je tak málo.

Některá klíčová čísla se začínají objevovat – pro tento model je příliš pozdě.

Faktické předběžné důkazy od Agentury pro zdravotní bezpečnost Spojeného království v pátek ukázaly, že Omicron významně omezuje účinnost dvou dávek vakcíny, zejména AstraZeneca.

Ale přidání aktivátoru pravděpodobněji zabrání symptomatické infekci.

To nám pomáhá začít zúžit nejpravděpodobnější scénář v tomto modelu.

Nejtěsnější je varianta, ve které má varianta vysoký „únik imunity“ díky své mutaci, ale booster je také účinný.

Podle tohoto scénáře bude pravděpodobně do konce dubna příštího roku asi 318 000 hospitalizací a 47 100 úmrtí.

To je stále velké číslo, ale ne tak zlé, jak by mohlo být.

Čísla by mohla klesnout, jakmile bude přijato více dat a model bude revidován.

Hlavním předpokladem vědců je, že Omicron způsobuje závažné příznaky podobné delta.

To není zdaleka jisté.

Lékaři v Jižní Africe hlásí, že se u pacientů rozvine mírnější onemocnění. Dokonce i ti v nemocnici budou tentokrát potřebovat kyslík mnohem méně.

Dosud nebyly hlášeny žádné úmrtí mezi vysoce proočkovanou evropskou populací, ačkoli počet případů rychle narůstá.

Může to být jen otázka času. Omicron se šíří rychleji u mladších lidí, u kterých je stejně méně pravděpodobné, že onemocní vážným COVID.

Takže dokud proměnná nedosáhne více slabých skupin, nemůžeme si být jisti, jak silná je. To může být ještě pár týdnů.

Bohužel nemáme moc času.

Počet případů se zdvojnásobí každé dva a půl dne. Je to tak rychlé, že během osmi dnů mezi premiérovým oznámením plánu B a posledními platnými omezeními se ohnisko osmkrát zvýší.

Zastavte se na chvíli a zaměřte se na to, co to znamená: 2 000 případů denně minulou středu pravděpodobně narostlo na 16 000 denně za něco málo přes týden.

S tak rychlým vzestupem musí vláda a její vědečtí poradci brzy jednat na základě velmi malého množství důkazů.

Omezení plánu B jsou dotykové světlo. Zpomalí impuls omikronu, ale je nepravděpodobné, že jej zastaví.

Omicronu zbývá mnoho příležitostí k šíření, například v barech a restauracích, kde není vyžadován žádný test na COVID nebo povolení, a na vánočních večírcích, které jsou stále povoleny, přestože jsou pracovníci vybízeni k práci z domova.

Očekávejte tedy, že se plán C brzy pokusí virus ještě více zpomalit.

To by poskytlo více času na zavedení boosteru a doufejme, že vyrovná to, co by jinak bylo velmi vysokým a velmi závažným vrcholem v případech a hospitalizacích.