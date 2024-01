Nechte pohyb zvířat inspirovat váš další trénink

Poslední dobou moje tréninky vypadaly trochu divně: klouzal jsem jako ještěrka, plazil se jako medvěd a frčel jako rak. Říká se tomu trénink kvadrupedálního pohybu (nebo zvířecího pohybu) a převzal TikTok (související hashtag, #primalmovement, 2,4 miliardy zhlédnutí).

Zkoušky na první pohled působí trochu hloupě, spíš než jako cvičení jako konkurz na Gluma v „Pánovi prstenů“. Ale je to účinné?

Zastánci tvrdí, že toto cvičení se zaměřuje na svaly, které jsou často zanedbávány jinými tréninky, a že pohyb paží a nohou diagonálně po těle (namísto, řekněme, běhu, kde se pohybujete pouze v řadě tam a zpět), je důležitý pro budování pružných kloubů a těla. povědomí. .

Abych otestoval pohyb zvířat, shromáždil jsem několik běžných cviků a zkoušel je čtyřikrát týdně po dobu jednoho měsíce. Tady je to, co jsem se naučil.

Jak to funguje a jak se cítí

Pohyb zvířat se hodně překrývá s více zavedenými postupy, např Jóga, Pilates A Taneclibovolný Hledá Zlepšuje Zůstatek A podstata NapájeníStejně jako zvýšené klouby Mobilita „Stabilita a stabilita,“ řekl Dr. Sachin Allahabadi, ortopedický chirurg z Houstonu, který se někdy před vysoce intenzivním intervalovým tréninkem (HIIT) zahřívá „medvědím plazením“.

Výzkum pohybu zvířat je ale stále omezený. Jedna malá studie to zjistila Hoří kolem stejného čísla Tolik kalorií jako doba trvání jiného mírného aerobního cvičení, jako je tenis ve čtyřhře. poslední Ona navrhuje Zlepšuje koordinaci a flexibilitu kyčlí a ramen, což je zvláště důležité s přibývajícím věkem.

Zpočátku mi cvičení připadalo obtížné a vyžadovalo intenzivní soustředění: co dělala moje pravá ruka a kde jsem měla levou nohu? Ale po pár týdnech se začali cítit povědomě, skoro jako by tančili. Také mě to přimělo hýbat se způsoby, jakými jsem to dělal jen zřídka, dokonce i na lekcích jógy, když jsem si namáhal ramena a paže. A i když 30minutové sezení nemělo intenzitu běhu na 10 km, rozhodně jsem dýchal, jako bych vylezl na hřeben.

Ale není to všelék: může se to opakovat a k udržení (nebo budování) svalové hmoty je potřeba přidat odporový trénink. Je také obtížné to udělat při sledování Netflixu.

Od nynějška budu používat zvířecí pohyb k přerušení dlouhého období u svého stolu, jak to dělá Jeffrey Buxton, vědec na cvičení z Grove City College. Nebo je přidám ke svým kruhovým tréninkovým cvičením — kole procházek s krabem, které nahradí například skákací zvedáky. „Je to přístupné cvičení, které definuje mnoho prvků,“ řekl Dr. Buxton.