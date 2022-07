Proč je Bugatti Type 51 podivně podobné první generaci Mazdy RX-7

Startování 90 let starého Bugatti Type 51 vyžaduje složitý postup. Nejprve musíte stlačit palivovou nádrž pomocí knoflíku čerpadla ve tvaru insekticidu na levém okraji přístrojové desky, který zapíná motor, těsně nad levým kolenem spolujezdce. Potom byste měli otevřít přívod paliva pomocí malé páky a napustit trochu paliva do motoru pomocí kruhové rukojeti čerpadla s rukojetí na druhém okraji přístrojové desky. Pak musíte otevřít kapotu a přidat trochu oleje do kompresoru, za předpokladu, že se nespálí při tak rychlém roztočení. Pak zavře kapotu a zařadí neutrál převodovky umístěné na vnější straně pravé strany vozu. Poté stisknete tlačítko napájení, které vypadá trochu jako velká stříbrná zásuvka na nářadí Lusitania Být Maraca je řecký bůh Polyphemus. Volnoběh můžete nastavit dalším voličem tak, aby bělostný Jaeger tach říkal, že auto jede asi 700 otáčkami za minutu. Poté auto zastaví a vy musíte proces opakovat.

Zmínil jsem se, že tohle všechno se děje při nošení klasických světle modrých kabátů Bugatti s elastickým pasem v pase jako volnočasový oblek z džínoviny vyprané kyselinou? Naštěstí nebyly potřeba hloupé kožené helmy nebo brýle.

Michael Shafferauto a řidič Michael Shafferauto a řidič

Naštěstí, když se vypořádáme s tímto únavným procesem, toto Bugatti – které je součástí speciální kolekce Bugatti – přichází s Luigim Gallim. Specializuje se na dědictví a certifikace pro francouzskou/německou/italskou značku a lidskou Wikipedii, pokud jde o starožitný bič Molsheim. Neuvěřitelně mladý Luigi je také neuvěřitelně trpělivý.

Typ 51 byl vyvinut na konci 20. let jako nástupce Type 35, nejvýnosnějšího závodního vozu Bugatti. Přestože prošel některými významnými aktualizacemi osmiválcového motoru tohoto rozkošného malého démona – jako je zdvihový objem 2,3 litru, konstrukce s dvojitou vačkou a výše zmíněný kompresor –, které mu umožnily produkovat to, co říká Luigi, „více než 150 koní a překračovat rychlost. .“ Při rychlosti 200 km/h (124 mph), státem podporované týmy z nastupujících fašistických mocností osy Německa a Itálie porazily okruh.

Díky tomu je to slušné závodní auto. Skutečnost, kterou jsem zjistil poté, co jsem své poněkud stísněné já vmáčkl do extrémně úzkého sedadla řidiče a nacpal si nohy do slámové prohlubně pro nohy. Tuto oblast stojí za to popsat, protože kovové stativy, které ji zabírají, jako by spadly z nějaké neskutečné kinetické sochy. Spojka vypadá jako malá vzpřímená závodní vlajka, brzdy jako tyčící se flétna na šampaňské ve stylu Art Deco (i když se šroubem v troskách) a plyn není nic jiného než dvě odvalující se kolečka visící na dlouhé tyči. proč? „Rodina Bugatti byla rodinou umělců,“ říká Luigi.

Michael Shafferauto a řidič

První rychlostní stupeň dolů doleva, Stejné jako v mém Porsche 928 z roku 1978. Ale tohle není jen pes. Druhý je přímo nad ním. „To je vše, co potřebujete vědět,“ říká Luigi. I když je tento Type 51 – původně vlastněný Čechem, po kterém následoval život v Japonsku, než byl v roce 2002 přivezen zpět do Alsaska – údajně legální, budu tyto šesti nebo sedmimístné ostatky vozit po areálu historické Bugatti Chateau , vedle firmy Operátor Tam, kde se staví Chirony a Centodieci, musím jet velmi rychle. (Podařilo se mi vklouznout do třetího auta přímo vzadu a mířilo k bezpečnostní chatrči s bránou.)

Michael Shafferauto a řidič

Nečekaně přímý, upřímný a flexibilní

Navzdory svým nejednoznačným spouštěcím rutinám vypadá Model 51 nepravděpodobně povědomě. Hliníkový volant s dřevěným rámem je ve svém spojení lehký a subtilní – možná výsledek větších hliníkových kol a širších pneumatik, které byly další modernizací typu 35. Nutné broušení, které Luigi bez obav ignoruje). Nepodporované brzdy vyžadují trochu stehna, ale svou práci plní snadno. Motor jede nadšeně, částečně díky nízké hmotnosti vozu 1600 liber. Připomíná mi to, kupodivu, japonský sporťák ze 70. let – jako Datsun 240Z nebo Mazda RX-7: přímý, mechanický, poctivý, výkonný, přesný, vzrušující, nečekaně agilní. Ne brutálně rychle, na dnešní poměry, ale určitě rychle.

Moje řízení je trochu krátké, ale když stisknu spínač zámku a odvěsím sebe (a Luigiho), abych uvolnil žebrované kožené sedadlo řidiče, uvědomuji si, že toto srovnání není tak zvláštní. Typ 51 byl svého času závodníkem Formule 1, vyhrál Velkou cenu Monaka, a patřil tak mezi nejvyspělejší vozy na trhu. V technologiích a schopnostech předběhla desítky let svou dobu, a tak dokázala přeskočit časoprostorové kontinuum a poskytnout zážitek z jízdy, který by Japoncům zabral generaci mono-inženýrství.

Michael Shafferauto a řidič

