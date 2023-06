Poslední aktualizace jako Carlos Alcaraz ve druhém kole

(Getty Images)

Práce ve čtvrtek v královnách viz Carlos Alcaraz Vydělávání nejvyššího účtování na centrálním kurtu, když se druhé kolo blíží ke konci.

Španěl Jiří Lechka čelí po zahájení svého tažení na trávě bitvě dvou vycházejících hvězd Porazte Francouze Arthura Renderknicha napříč třemi skupinami.

Světová dvojka nyní čelí 21letému Čechovi Lechovi, který na začátku sezóny postoupil do čtvrtfinále Australian Open.

25letá americká hvězda Taylor Fritz – tento týden také nasazená na 3. místě v Queen’s – hraje také Francouze Adriena Mannarina. Alex de MinorA Kdo porazil Andyho Murrayho ve dvou setech V úterý to bude poprvé na centrálním kurtu, když se vrátí k zápasu proti Argentinci Diegu Schwartzmanovi.

Wimbledon oznámil, že se stane nejnovější sportovní událostí využívající umělou inteligenci (Amnesty International), přičemž All England Club pomocí technologie pomáhá vytvářet komentáře k balíčkům hraných videí.

Počínaje letošními turnaji budou uživatelé aplikací nebo webových stránek moci sledovat nejdůležitější momenty z turnaje s hlasovými komentáři a titulky vytvořenými výhradně AI.

Ve spolupráci s IBM watsonx nebude AI komentář zatím nahrazovat lidský komentář, ale místo toho bude v aplikaci používán pro hlavní body bez komentáře a pro zápasy, které nejsou dostupné v arénách.

Není to poprvé, co Wimbledon používá tuto technologii, protože statistické balíčky a výkonové hodnocení již byly vytvořeny pomocí umělé inteligence. Znamenalo by to však významný krok vpřed ve využívání takové technologie v turnaji, který se za poslední rok vyvíjel a exponenciálně rostl s vydáním modulů pro výuku jazyků, jako je Chat GPT-4, které vyžadují zpomalení optimalizace AI. Kvůli obavám ze zneužití v budoucnu.

Carlos Alcaraz vede akci, když se ve čtvrtek 2. kolo skončí v Queensu, kde se střetne se Španělem Jerrym Lechkou v bitvě dvou vycházejících hvězd.

Alcaraz zahájil svou kampaň na trávě Absolvování těžké zkoušky proti Francouzovi Arthuru Renderknicovipřičemž 20letý mladík musí pocházet z místa v západním Londýně.

Světová dvojka nyní čelí 21letému Čechovi Lechovi, který na začátku sezóny postoupil do čtvrtfinále Australian Open.

Alex de Minor, Kdo porazil Andyho Murrayho ve dvou setech V úterý se také vrátí k argentinskému zápasu Diego Schwartzman.

Carlos Alcaraz vede vzrušující den v Queen’s, když se snaží posouvat dále v LTA cinch Championships.

Španěl Jiří Lechka čelí po zahájení svého tažení na trávě bitvě dvou vycházejících hvězd Porazte Francouze Arthura Renderknicha napříč třemi skupinami.

25letá americká hvězda Taylor Fritz – rovněž nasazená na třetím místě v Queen’s tento týden – hraje také Francouze Adriena Mannarina.

Alex de MinorA Kdo porazil Andyho Murrayho ve dvou setech V úterý bude poprvé na centrálním kurtu, když se vrátí k zápasu proti Argentinci Diegu Schwartzmanovi.

Zažijte to vzrušení z dalšího vzrušujícího dne na travnatém kurtu, zatímco přípravy na Wimbledon pokračují.