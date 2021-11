Nezapomeňte na Star Wars: Knights Of The Old Republic, nyní vychází na Nintendo Switch

účast v Nintendo Live zaměstnanost

Jistě, tento týden může být vydáním pro vydání trilogie Grand Theft AutoA Shin Megami Tensei VA Zelda Game & Watch a dokonce The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition zaměstnanost jiný Platformy, ale nezapomeňte na návrat legendárního klasického RPG od BioWare, Star Wars: Knights of the Old Republic.

Dnes je na Nintendo Switch a byl vychován Aspyrem – stejným týmem, který to otočil Star Wars: Republikové komandoA Star Wars Episode One: The Racera Rytíř Jedi Star Wars hry.

je čas. Budete bojovat za mír na světlé straně, nebo půjdete cestou síly na temnou stranu? Výběr je na vás ve hře STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ pro Nintendo Switch. Nyní dostupný!https://t.co/0zTgdSwgmk pic.twitter.com/gTRSbFjNRZ – Aspyr (AspyrMedia) 11. listopadu 2021

Vyjde vás to na 14,99 $ nebo ekvivalent v regionu a velikost souboru je asi 12,0 GB, podle stránky hry Switch eShop. Zajímalo nás to, přidali byste to do svého hlavního seznamu přepínačů? Hlasujte v naší anketě a zanechte komentář níže.

Zůstaňte také naladěni na naši recenzi KOTOR na Switch, která by měla vyjít později dnes.