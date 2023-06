Představitelé uvedli, že Spojené státy varovaly Ukrajinu před skrytými útoky v Rusku během povstání

Bidenova administrativa řekla ukrajinským představitelům, aby neprováděli skryté útoky uvnitř Ruska, kde probíhalo povstání Wagner Group, a doporučila jim, aby nedělali nic, co by ovlivnilo výsledek událostí nebo využilo chaosu, podle amerických úředníků.

V době střetnutí USA s Ukrajinou američtí představitelé přesně nevěděli, co měl Wagnerův šéf Jevgenij Prigožin v plánu, podle amerických představitelů obeznámených se zpravodajskou službou, ale věděli, že pan Prigožin chtěl vojenskou akci, aby síla Sergei K. Shoigu, ministr obrany a generál Valery V. Gerasimov, náčelník generálního štábu, od moci.

Úředníci, kteří mluvili pod podmínkou anonymity, aby diskutovali o citlivých zpravodajských informacích, řekli, že nevědí, jak to zamýšlí udělat nebo co s nimi zamýšlí udělat. povědomí, o kterém jsem informoval dříve CNNStalo se to krátce poté, co pan Prigozhin zahájil svou vzpouru, uvedli úředníci.

Když američtí představitelé vyzvali Kyjev k opatrnosti, nechtěli dát prezidentu Vladimiru Putinovi záminku k tvrzení, že Prigožinovo povstání zorganizovaly Spojené státy nebo Ukrajina. Řekli také, že se domnívají, že jakákoli vysoce postavená operace ukrajinských sil uvnitř Ruska pravděpodobně nebude mít významný dopad na Prigožinovy ​​cíle, ale podle amerických odhadů by Putinovi umožnila vznést obvinění na Západ.