Apple souhlasí, že bude svědčit před Senátem USA o protimonopolních obavách v App Store

Bloomberg

Oživení obchodu vedla Čína; Nyní je téměř každý opatrný

(Bloomberg) – Bez ohledu na třídu aktiv se výhled čínských finančních trhů stává bezútěšným, protože akcie země, dluhopisy a měna ztrácejí svůj lesk po skvělém začátku roku zastíněného silou dolaru, vysokými výnosy americké pokladny a domácí snaha snížit finanční rizika: Ne Národní referenční index akcií je stále o 13% nižší než 13leté maximum na začátku února, po brutálním výprodeji, který zničil tržní hodnotu více než 1,3 bilionu dolarů. Yuan právě utrpěl nejhorší měsíc za rok v březnu, čímž vymazal všechny své zisky z roku 2021 vůči dolaru. Čínské státní dluhopisy, bezpečné útočiště během nedávné globální krize, viděly zahraniční investoři minulý měsíc poprvé za více než dva roky zmenšovat své podíly a k prudkému obratu bohatství došlo, protože důvěra v silné americké hospodářské oživení znovu získává na atraktivitě. Dolarových aktiv po celém světě. Nedávný špatný výkon čínských trhů byl také výsledkem rozhodnutí Pekingu obnovit dluhovou bitvu, která byla zastavena obchodní válkou s Washingtonem a epidemií. Investoři a analytici tvrdí, že trh vládního dluhu bude v letošním roce čelit testu nadměrné nabídky. Jüan by mohl dále oslabovat, jak bude dolar pokračovat ve své globální rally. „Proinflace Číny se testuje,“ uvedl Adrian Zwercher, vedoucí globální alokace aktiv v hlavní investiční kanceláři UBS. Volatilita zůstane v blízké budoucnosti vysoká. Po dosažení masivního globálního oživení počátkem roku čínské akcie obrátily směr od února, kdy bylo stále jasnější, že tvůrci politik přesouvají své priority, aby zkrotili bubliny aktiv a snížili financování. Širší kampaň ke snížení rizika zahrnuje online kampaň a fintech národů obři. V posledním z těchto kroků úřady uložily společnosti Alibaba Group Holdings Limited během víkendu rekordní pokutu 2,8 miliardy dolarů poté, co antimonopolní vyšetřování zjistilo, že zneužívá svou dominanci na trhu, a referenční index CSI 300 klesl o 10:38 o 1,1% dopoledne v Pekingu, tlačící své meziroční ztráty na 4,5% a 14% oproti vrcholu zaznamenanému v únoru, je druhý největší akciový trh na světě o 838 miliard dolarů méně, než byl na svém únorovém vrcholu, a zájem o obchodování poklesl. Průměrný denní obrat na dvou čínských burzách dosáhl tento měsíc zatím 670 miliard juanů (102 miliard dolarů), což je nejnižší hodnota od května, podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg. Zwercher z USP uvedl, že očekává, že zvýšené výnosy státní pokladny budou hlavním zdrojem krátkodobých výkyvů na čínském akciovém trhu, protože bude i nadále vyvíjet tlak na růst ocenění akcií v zemi a stimulovat rotaci. Podle názoru Herald van der Linde, vedoucí kapitálové strategie v HSBC Holdings Plc v asijsko-pacifickém regionu, uvedl, že v blízké budoucnosti stále existuje riziko zhoršení asijských akcií a „Čína není výjimkou“. Na domácím trhu centrální banka, která není ochotna ponechat příliš volné podmínky financování, na rozdíl od svých protějšků v jiných hlavních ekonomikách, zklamala akciové investory. Kromě kampaně za zadlužení mohou známky inflačních tlaků, jak dokazuje zvýšení cen výrobců v Číně o 4,4%, které v březnu překonalo konsenzus, mohou Peking přinutit, aby ustoupil od ekonomických stimulů z epidemie. “Myslíme si, že měnová politika může být zpřísněna,” napsal Hanfeng Wang, strategický analytik společnosti China International Capital Corp., tento týden ve sdělení a dodal, že investoři by měli věnovat pozornost politickým signálům z nadcházejícího zasedání politbyra, což je komunistická strana. nejvyšší rozhodovací orgán. V prvním čtvrtletí překonali své soupeře, protože jejich status bezpečného útočiště jim pomohl objevit se jako bašta uprostřed globální recese, protože v následujících měsících čelí řadě výzev. Zahrnutí do indexu globálních vládních dluhopisů FTSE Russell, nárůst nabídky dluhopisů od místních vlád a zmenšení rozdílu ve výnosech mezi Čínou a USA také hrozí, že se sníží přitažlivost čínského dluhu. Podle Becky Liu, vedoucí čínské makroekonomické strategie společnosti Standard Chartered Plc, se výnosy standardních 10letých čínských státních dluhopisů nyní na konci čtvrtletí zvýší na 3,5%. Minulý měsíc globální investoři poprvé od února 2019 upravili svůj podíl na čínském vládním dluhu, což je trend, u kterého se očekává, že bude nějakou dobu pokračovat. Výnosová mezera se 31. března snížila na 144,8 bazických bodů, což je nejužší bod od 24. února 2020, kdy činila 144,2 bazických bodů. Analytici, včetně ING, se snažili snížit své předpovědi ohledně čínské měny. Poté, co loni vzrostl téměř o 7% vůči dolaru a sklízel více zisků na začátku tohoto roku, utrpěl yuan nejhorší výprodej za poslední měsíc v loňském roce, čímž zastavil stabilní pokrok od té doby. Přečtěte si: Yuan maže zisky vůči dolaru, protože PBOC vynechává kroky stranou, ovlivňuje také jüan Rychlost zpomalení kapitálových toků: Celkové přeshraniční toky měn sledované společností Goldman Sachs dosáhly v týdnu končícím 7. dubna 1,5 miliardy $, ve srovnání s přibližně 1,5 miliardami dolarů. Minulý týden 1 miliarda dolarů: „Jde o to, jak se rychle mění názory na americký dolar,“ řekl Chu Hao, ekonom Commerzbank AG. „Lidé věří, že americká ekonomika se v příštích dvou letech silně zotaví, a právě v tom byly ceny akcií a dluhopisů.“ Ču řekl, že očekává, že yuan do konce letošního roku oslabí na 6,83 na dolar, z pátečních zhruba 6,56. (Aktualizace s nejnovějším výkonem indexu CSI 300 v devátém odstavci) Další články, jako je tento, najdete na adrese Bloomberg.com Zaregistrujte se hned teď a zůstaňte na vrcholu zdroje důvěryhodných obchodních zpráv © 2021 Bloomberg LP