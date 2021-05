Sport v televizi: sobota 22. května 2021

Sobota 22. května

(Všechny časy na východ)

Časový plán se může změnit a / nebo výpadky proudu

Australský fotbal

5:30

FS2 – AFL: Sydney ve Fremantle

Závody aut

5:55

ESPN2 – Formule 1: Cvičení 3, Monacký okruh, Monako

8:55

ESPN2 – Formule 1: Playoffs, Circuit de Monaco, Monaco

9 hodin ráno

FS2 – NASCAR Camping Truck World Series: Kvalifikace, Circuit of the Americas, Austin, TX

10 hodin ráno

FS2 – NASCAR Cup Series: Practice, Circuit of the Americas, Austin, TX

11:00

FS1 – NASCAR Xfinity Series: Playoffs, Circuit of the Americas, Austin, TX

1 m

FS1 – NASCAR Camping World Truck Series: Toyota Tundra 225, Circuit of the Americas, Austin, Texas

2 m

NBC – IndyCar: 1st Qualifying Day, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

15:00

FS2 – MotoAmerica Superbike: Den 1, Virginia International Racecourse, Alton, Virginie.

NBCSN – IndyCar: 1st Qualifying Day, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

4 m

FS1 – NASCAR Xfinity Series: The Pit Boss 250, Circuit of the Americas, Austin, TX

10 večer

FS1 – NHRA: Playoffs, Houston Raceway Park, Houston (registrovaný)

box

8 m

ESPN – nejvyšší hodnocení: Jose Ramirez vs Josh Taylor (Wilter Waits), Las Vegas

Totální baseball

12 m

ACCN – Miami, Louisville

SECN – Tennessee, Jižní Karolína

1 m

CBSSN – Xavier v Creightonu

5 m

BTN – Maryland, Michigan

6 m

PAC-12N – Stanford, Oregon

6:30 odpoledne

ESPNU – Nebraska, Indiana

8 m

BTN – Pennsylvania Avenue, Illinois

21:00

PAC-12N – Arizona na Oregon Street

Vysokoškolský fotbal

4 m

PAC-12N – Stanfordská jarní hra

Lacrosse College (pro muže)

12 m

ESPNU – NCAA Championship: Virginia vs Georgetown, Čtvrtfinále, Hempstead, New York

2:30 odpoledne

ESPNU – mistrovství NCAA: Rutgers vs Severní Karolína, čtvrtfinále, Hempstead, New York

Softball College

12 m

ESPN2 – Mistrovství NCAA: Bude rozhodnuto, regionální

ESPNEWS – Mistrovství NCAA: Bude rozhodnuto, regionální

2 m

ESPN2 – Mistrovství NCAA: Bude rozhodnuto, regionální

15:00

SECN – Mistrovství NCAA: Bude určeno, regionální

4 m

ESPN2 – Mistrovství NCAA: Bude rozhodnuto, regionální

ESPNEWS – Mistrovství NCAA: Bude rozhodnuto, regionální

16:30

ESPNU – mistrovství NCAA: Bude rozhodnuto, regionální

5 m

SECN – Mistrovství NCAA: Bude určeno, regionální

6 m

ESPN2 – Mistrovství NCAA: Bude rozhodnuto, regionální

ESPNEWS – Mistrovství NCAA: Bude rozhodnuto, regionální

8 m

ESPN2 – Mistrovství NCAA: Bude rozhodnuto, regionální

ESPNEWS – Mistrovství NCAA: Bude rozhodnuto, regionální

10 večer

ESPN2 – Mistrovství NCAA: Bude rozhodnuto, regionální

ESPNU – mistrovství NCAA: Bude rozhodnuto, regionální

Vysokoškolský tenis

17:30

Tenis – národní mistrovství NCAA, turnaje družstev mužů a žen

Obal

21:00

NBCSN – Mistrovství světa smíšených dua: TBD, semifinále, Aberdeen, Skotsko (zaznamenáno)

rybolov

8 hodin ráno

FS1 – Elite Bassmaster Series: 2021 Berkley Bassmaster Elite v Lake Guntersville, Lake Guntersville, Scottsboro, Ala.

Golf

10 hodin ráno

ESPN Tour – PGA: PGA Championship, 3. kolo, Kiawah Island Golf Resort Ocean Course, Kiawah Island, SC

1 m

CBS – PGA Tour: PGA Championship, Round Round, Ocean Resort Stadium on Kiawah Island, Kiawah Island, SC

15:00

GOLF – LPGA Tour: The Pure Silk Championship, 3. kolo, River Course v Kingsmill, Williamsburg, VA.

Gymnastika

7 odpoledne

NBCSN – Americká klasika: Session 2, Indianapolis

Koňské dostihy

1 m

FS2 – NYRA: America’s Day in Racing

4 m

FS2 – NYRA: America’s Day in Racing

IIHF hokej

5 hodin ráno

NHLN – Mistrovství světa: Švédsko vs Dánsko, Rubenova cesta, skupina A, Riga, Lotyšsko

9 hodin ráno

NHLN – Mistrovství světa: USA vs Finsko, Rubin Tour, skupina B, Riga, Lotyšsko

1 m

NHLN – Mistrovství světa: Švýcarsko vs Česká republika, Ruben’s Tour, skupina A, Riga, Lotyšsko

5:00 (neděle)

NHLN – Mistrovství světa: Slovensko vs Velká Británie, Round Robin, skupina A, Riga, Lotyšsko

MLB Baseball

1 m

MLBN – Chicago White Sox v New York Yankees

4 m

MLBN – Minnesota v Clevelandu nebo Houstonu v Texasu

7 odpoledne

Fox – Chicago Cubs v St. Louis nebo R. Boston ve Filadelfii Nebo Los Angeles Dodgers v San Francisku

10 večer

MLBN – Oakland v LA Angels nebo Seattle v San Diegu (20:30)

Basketbal NBA

14:10

ESPN – Východní konference Playoff: Miami v Milwaukee, první kolo, zápas 1

16:30

ESPN – Zápas play-off Západní konference: Dallas vs Los Angeles Clippers, první kolo, první zápas

8 m

ABC – Playoff East East: Boston v Brooklynu„První kolo, hra 1

22:30

ESPN – Zápas play-off Západní konference: Portland v Denveru, první kolo, první zápas

NHL hokej

12:30

CNBC – Zápas play-off Stanley Cup: Florida v Tampa Bay, první kolo, zápas čtyři

15:00

NBC – Playoff Cup Stanley East Division: Pittsburgh New York Islanders, 1. kolo, 4. hra

7 odpoledne

CNBC – Division North Stanley Cup: Montreal v Torontu, první kolo, zápas dva

8 m

NBC – Stanley Cup West Division: Vegas v Minnesotě, první kolo, hra 4

Rodeo

21:00

CBSSN – PBR: The Bad Boy Mowers Invitational, 1. kolo, Jacksonville, Florida (nahrané)

Fotbal

12 m

NBC – Evropský pohár mistrů: Toulouse vs La Rochelle, finále, Twickenham, Anglie

12:00 (neděle)

FS2 – NRL: Penrith v jižním Sydney

2:00 (neděle)

FS2 – NRL: Manly Waringa in Parramatta

Fotbal (muži)

15:30

ABC – MLS: LA Galaxy v Portlandu

Fotbal v jarní lize

15:00

FOX – Southern Section: The Blues versus the Generals, Houston

7 odpoledne

FS1 – Southern Division: Sea Lions vs. Jousters, Houston

Tenis

8 hodin ráno

Tenis – ženevské finále ATP, Bělehrad-WTA, Parma-WTA, Lyon-semifinále ATP

5:00 (neděle)

TENIS – finále Lyon-ATP, Bělehrad-ATP 2, Parma-ATP a Štrasburk – předčasné WTA Tour.

5:00 (neděle)

TENIS – finále Lyon-ATP, Bělehrad-ATP 2, Parma-ATP a Štrasburk – předčasné WTA Tour.

“Předchozí