To nejlepší z Bat Yam minulé sezóny | Zprávy, sport a práce – SANIBEL-CAPTIVA

Janice Block Chaddock, prezidentka Sanibel’s Bat Yam Islands Temple, nedávno poskytla některé z následujících zajímavostí z minulé sezóny:

– Po hurikánu Ian je Torah Bat Yam nalezena a zachráněna dvěma obyvateli, kteří jedou policejním člunem na Sanibel. Jedním je česká Tóra zachráněná v holocaustu, zabalená do odolného plastu a zcela suchá. NBC „Noční zprávy s Lesterem Holtem“ zmíněný v příběhu.

Jakmile byl hurikánem poškozený most Sanibel opraven a znovu otevřen pro provoz, Bat Yam získal modlitební knížky, nádoby, hábity duchovních vůdců a zásoby ze Sanibel Unified Collegiate Church of Christ. Všichni byli převezeni do zabezpečeného skladiště v Estero.

– Kol Nidre a Yom Kippur vedli online rabín Stephen Fox a Cantor Murray Simon.

– Židovská federace okresů Lee a Charlotte nabídla využití svého prostoru v pátek večer v Bat Yam. Úsilí Bat Yam na obnovu a finanční rezervy navíc po bouři podpořila podpora mnoha dárců.

– Členové Bat Yam každý týden zkoumají odpovědi na otázky kvízu Fox’s Torah.

– Členka Bat Yam Vicki Fox, která se léčila s lymfomem stadia III v Moffitt Cancer Center v Tampě, zazvonila na úspěšný závěr své léčby rakoviny.

Namaloval ho Fox a syn jeho manželky, rabín Leo Eliezer Fox, na ceremonii v Los Angeles.

Block Chaduck dodal, že 9. června, 7. července a 4. srpna budou sobotní letní shromáždění. Tradicí Bat Yam je zajistit večeři v místní restauraci před bohoslužbami. Služby budou dostupné také přes Zoom. Pro více informací kontaktujte [email protected].