Německá krajní pravice usiluje o „pořádné řešení“ EU – EURACTIV.com

Berlín

Krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) se chystá učinit z řízeného rozpuštění EU jeden ze svých hlavních cílů pro nadcházející evropské volby, přičemž její vůdce Tino Tsrubala jmenoval maďarského premiéra Viktora Orbána za jednoho ze svých klíčových spojenců. Přečtěte si více.

institucí Evropské unie

Francouzská kritika výběru amerického ekonoma na nejlepší pozici v Evropské unii. Jmenování amerického ekonoma Evropskou komisí do vedoucí pozice v jejím oddělení pro hospodářskou soutěž vyvolalo odpor francouzských politiků, přičemž ministr pro digitální záležitosti vyzval komisi, aby to znovu zvážila. Přečtěte si více.

Hlasování v parlamentu posiluje pravidla EU pro zelené produkty, ignoruje online prodej. Evropský parlament ve středu hlasoval pro posílení návrhu nařízení EU o ekodesignu pro udržitelné výrobky (ESPR), ale ke zklamání spotřebitelských skupin a ochránců životního prostředí ponechal online prodej mimo rozsah regulace. Přečtěte si více.

západní Evropa

Haag

Exodus z nizozemské politiky pokračuje uprostřed hrubé rétoriky. Hromadění politiků odstupujících ve čtvrtek pokračovalo, odcházející ministryně financí a předsedkyně strany Sigrid Kaagová (D66/Obnovit) oznámila, že kvůli obavám o svou bezpečnost odchází z politiky. Přečtěte si více.

Berlín

Technologická nezávislost je hlavním cílem čínské strategie pro Německo. Německá historicky první strategie staví technologii do středu svého úsilí o snížení závislosti na Pekingu v oblastech od dodávek surovin, ochrany kritické infrastruktury a kybernetické bezpečnosti až po kontrarozvědku a dezinformace. Přečtěte si více.

Německo se snaží o diverzifikaci ekonomických vztahů, aby se vypořádalo s „asertivnější“ Čínou. Německá ministryně zahraničí Analina Berbock ve čtvrtek (13. července) při zavádění první strategie země pro jednání s Pekingem uvedla, že Německo chce diverzifikovat své hospodářské vztahy, ale ne na úkor Číny. Přečtěte si více.

Vídeň

Rakousko si klade za cíl vstoupit do globálního závodu výrobců čipů. Rakousko se chce stát jednou z předních zemí Evropské unie v čipovém průmyslu a spoléhá na zákon EU o čipech jako na hlavní nástroj pro podporu výroby polovodičů, ale vyhýbá se investování nových veřejných prostředků do tohoto sektoru. Přečtěte si více.

Severní a Baltské moře

Nordex

Severské země a Spojené státy se ve spolupráci ve vojenské a klimatické oblasti zavazují poskytovat Ukrajině trvalou podporu. Severští vůdci a americký prezident Joe Biden na schůzce v Helsinkách uvedli, že USA a severské země se zavázaly spolupracovat ve vojenských, klimatických a technologických otázkách, když přislíbily pokračující podporu Ukrajině a zdůraznily bezpečnost za Atlantikem. Přečtěte si více.

Stockholm

Švédsko zpřísnilo podmínky pro rodinnou imigraci. Švédská vláda a populističtí pravicoví Švédští demokraté pokročí s návrhem na zpřísnění požadavků na přistěhovalectví rodin s cílem snížit počet přechodů do Švédska, oznámila vláda a strana, která vládu podporuje, aniž by byla její součástí. . Čtvrtek. Přečtěte si více.



Šéf NATO: Celé Švédsko je pro NATO geograficky důležité. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ve čtvrtek řekl, že Švédsko přinese NATO a severským zemím velké výhody, když vstoupí do NATO. Přečtěte si více.



na jih Evropy

Řím

Itálie chce doly znovu otevřít do konce roku. Italský ministr průmyslu Adolfo Orso ve čtvrtek oznámil, že Itálie hodlá znovu otevřít doly, které byly uzavřeny před 30 lety ve snaze vypořádat se s nedostatkem kritických surovin v Evropské unii. Přečtěte si více.

Madrid

Sánchez obvinil španělskou lidovou stranu z „otravy“ předvolební kampaně a zlobil se na kritiku hlasování poštou. Úřadující španělský premiér a socialistický vůdce Pedro Sanchez ve čtvrtek řekl, že středopravicová Partido Popular (PP, EPP) se snaží otrávit španělskou politickou kampaň zpochybňováním demokratické transparentnosti veřejného poštovního volebního systému. Přečtěte si více.

Visegrád

Bratislava

Slovenské elektromobily budou do roku 2029 levnější než naftové. Vzhledem k tomu, že emisní normy stále zvyšují cenu automobilů na fosilní paliva, jsou elektromobily stále nákladově efektivnější a lidé ušetří až 2 500 EUR při nákupu ekologičtější varianty pět let před zákazem spalovacího motoru v Evropské unii. do . Pro analýzu od Slovenského institutu pro politiku životního prostředí. Přečtěte si více.

Praha | Skopje

Ministři střední a východní Evropy naléhají na Severní Makedonii, aby se chopila hybné síly rozšiřování EU. Proces rozšiřování Evropské unie konečně nabral na obrátkách a Severní Makedonie by toho měla využít a udělat krok vpřed, řekl ve čtvrtek ve Skopje český ministr zahraničí Jan Lipavský (piráti zelených). Přečtěte si více.

Varšava

Polští politici kritizují zákon o ochraně přírody kvůli jeho potenciálním důsledkům pro zemědělství. Zákon o ochraně přírody schválen Evropský parlament ve středu čelil kritice ze strany vládnoucího tábora a opozičních polských politiků ohledně možných důsledků, které by to mohlo mít na zemědělství a lesy. Přečtěte si více.

Novinky z Balkánu

Bukurešť

Rumunský ministr práce rezignuje v důsledku skandálu s pečovatelskými středisky. Marius Budje, rumunský ministr práce a sociální ochrany, ve čtvrtek rezignoval na svou první vysoce postavenou rezignaci v důsledku skandálu v pečovatelském domě poblíž Bukurešti, který šokoval zemi. Přečtěte si více.

Sophia

Bulharsko posílá Ukrajině největší balík vojenské pomoci. Největší jednorázový balíček vojenské pomoci – který většinou zahrnuje 100 obrněných vozidel ze skladu bulharské policie transportní vozidla pěchoty – Bulharské úřady ve čtvrtek oznámily, že byl odeslán na Ukrajinu jako první oficiální rozhodnutí Sofie pomoci Kyjevu s těžkou technikou. Přečtěte si více.

Bělehrad

„Nové fórum na ochranu mužů“ rozděluje srbskou veřejnost. Vytvoření Fóra na ochranu mužů, které ve čtvrtek oznámila socialistická politička Ana Grozdanovic, vyvolalo v Srbsku mnoho kontroverzí, Země letos čelí 22. případu vraždy ženy. Přečtěte si více.

Tirana

Žádost o zatčení bývalého vicepremiéra pokračuje v parlamentní sáze. Albánský parlament bude v pátek hlasovat o zbavení poslanecké imunity bývalého vicepremiéra Arbena Ahmitaje, čímž připraví cestu k jeho zatčení, nicméně se předpokládá, že zemi opustil. Přečtěte si více.

denní program:

Evropská unie : Rada pro hospodářské a finanční záležitosti se schází, aby projednala podporu EU Ukrajině, celní reformu, hospodářské oživení a další;

: Rada pro hospodářské a finanční záležitosti se schází, aby projednala podporu EU Ukrajině, celní reformu, hospodářské oživení a další; vysoký představitel Evropské unie Josep Borrell účastnící se 30. regionálního fóra ASEAN v Jakartě v Indonésii;

Místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas s hlavním projevem o nové středomořské strategii v Římě během workshopu organizovaného zástupci Evropské komise a styčného úřadu Evropského parlamentu v Itálii;

Německo : Kancléř Olaf Scholz pořádá letní tiskovou konferenci o domácí politice a diplomacii. Finský premiér Petteri Orbo na oficiální návštěvě;

: Kancléř Olaf Scholz pořádá letní tiskovou konferenci o domácí politice a diplomacii. Finský premiér Petteri Orbo na oficiální návštěvě; Francie : Prezident Emmanuel Macron předsedá oslavám Dne Bastily. Indický premiér Narendra Modi pokračuje ve své návštěvě;

: Prezident Emmanuel Macron předsedá oslavám Dne Bastily. Indický premiér Narendra Modi pokračuje ve své návštěvě; Španělsko : Premiér Pedro Sánchez hostil chilského prezidenta Gabriela Borice.

: Premiér Pedro Sánchez hostil chilského prezidenta Gabriela Borice. čeština Republika: Ministr zahraničí Jan Lipawski a německá ministryně zahraničí Analina Berbock se setkali v příhraničních vesnicích.

