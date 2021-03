Kluby na Slovensku a v České republice pořádají společné online školení na světě mládeže

Slovenský klub Tsunami Záhorská Bystrica vyvinul online tréninkovou iniciativu, která nyní zahrnuje pět klubů ze Slovenska a jeden z České republiky.

Vzhledem k situaci Covid-19 je dnes na Slovensku a v České republice malá šance trénovat nebo hrát normální fotbal. To však neznamená, že nebude možné udržovat kontakt se Zemí. Spousta dětí se připojila k iniciativě slovenského klubu Tsunami Záhorská Bystrica od trenérů mládežnických týmů Stanislava Huga a Juraje Hvuzdicka.

S mým týmem trénuji online, jako to dnes dělá jakýkoli jiný klub. Ale přemýšlel jsem o některých vylepšeních, aby naše školicí kurzy byly pro děti radostnější. Poté jsem začal organizovat „zápasy“ mezi dětmi z mého týmu a jejich rodiči, ale poté jsme s podporou Juraje začali organizovat fitness a dovednosti mezi mládežnickými týmy v našem klubu. Protože to bylo dobré pro všechny účastníky, rozšířili jsme to mimo náš klub TsunamiŘíká hlavní organizátor Stanislav Hugo.

Byl to úspěšný pokus. To se rozšířilo z jednoho klubu do šesti klubů ze Slovenska a České republiky, z jedné do čtyř tříd (U9-U15) a od asi 20 dětí zpočátku po více než 180 dívek a chlapců, kteří cvičili každý týden.

Díky úsilí trenérů ze všech zúčastněných klubů, Tsunami Záhorská Bystrica, FK Florko Košice, FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina, Florbalový klub AS Trenčín a ŠK Lido ze Slovenska a Bulldogs Brno z České republiky, jsou společné tréninky opravdu dobré cesty setkat se navzájem. Společné školení se konají v Prozkoumejte svět Facebooku.

Chlapci a dívky absolvují tři fitness cvičení, po nichž následují tři florbalová cvičení a další tři na základě jejich představ. Začíná video ukázkou toho, co se bude procvičovat, jak dělat věci správně a děti v minutových intervalech absolvují různá cvičení, jako jsou: síla, skákání, mixování, driblování atd., Poté je na konec schůzky, ale podle Martin KopejtkoTrenér FK Florko Košice:

Vítězství není cílem těchto setkání, je udržet děti v zájmu o Zemi.

Daniel ParánikFBC Coach Grasshoppers AC Uniza Žilina dodává:

– Pokud není možnost se v tělocvičnách potkat, pak je toto školení způsob, jak se setkat s přáteli z různých měst.

Komentáře od dětí účastnících se zasedání online:

Adam Adamoff (FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina): Schůzky jsou dobré v tom, že vidíme, jak si vedou i ostatní týmy.

(FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina): Schůzky jsou dobré v tom, že vidíme, jak si vedou i ostatní týmy. Simon Stano (FK Florko Košice): Je v pohodě! Je dobré, že jako tým můžeme konkurovat týmům z druhé strany Slovenska, dokonce i z České republiky.

Radeem Komenk, trenér Bulldogs Brno, shrnuje:

Tato společná školení jsou příjemným zpestřením tréninkového procesu. Díky tréninku jsou hrdinové, dívky a chlapci skuteční hrdinové.

Fotografie a text: Juraj Hvozdík, Tsunami Záhorská Bystrica