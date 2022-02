Filmoví klasikové v App Theatre cestují do „Casablanca“, aby oslavili 80. výročí uvedení filmu

Casablanca získala v roce 1943 Oscara za nejlepší film, nejlepší režii a nejlepší adaptovaný scénář.

V neděli 27. února v 19 hodin se v Apalačském divadle uskuteční osobní promítání filmu „Bílý důmJeden z nejtrvalejších romantických románů v historii filmu.

Film s Humphrey Bogartem a Ingrid Bergmanovou se odehrává během druhé světové války v Casablance ovládané Vichy, kde si majitel nočního klubu Rick Blaine musí vybrat mezi životem se ženou, kterou miluje, a stát se hrdinou, kterou ona a svět potřebují. Zaměřuje se na amerického emigranta (Bogart), který si musí vybrat mezi láskou k ženě (Bergmann) nebo její pomocí a jejím manželem (Henried), vůdcem českého odboje, k útěku z Vichy ovládaného města Casablanca a pokračovat jeho boj proti Němcům. Ve vedlejších rolích jsou Claude Rains, Konrad Weddt, Sidney Greenstreet, Peter Lower a Dolly Wilson.

Původní hra byla inspirována cestou do Evropy Murrayho Burnetta a jeho manželky v roce 1938, kteří navštívili Vídeň krátce po anexi a byli ovlivněni antisemitismem, který viděli. Na jihu Francie šli do nočního klubu s nadnárodní klientelou, včetně mnoha exulantů a uprchlíků, a prototypu Sama. Ve španělských zemích plných špionů, uprchlíků a zločinců zaujala kinematografie Tangiers své místo v historii kinematografie jako inspirace pro Rick’s Café.Bílý dům. „

Pro diváky v roce 1942 je velká část emocionálního dopadu filmu připisována velkému podílu evropských exulantů, kteří měli další nebo vedlejší role (kromě hlavních herců Paul Henreid, Konrad Wiedt a Peter Lohr), jako Louis V. . Arco, Trude Berliner, Ilka Grünig, Ludwig Stössel, Hans Heinrich von Twardowski a Wolfgang Zilzer. Svědek natáčení seriálu „Duel of Songs“ řekl, že viděl mnoho herců plakat a „uvědomil si, že všichni byli skutečnými uprchlíky“. Autor Aljean Harmetz tvrdí, že „přinesli desítky malých rolí „Bílý dům ‚ Pochopení a zoufalství, které by nepocházelo z centrálního castingu.“

Casablanca získala v roce 1943 Oscara za nejlepší film, nejlepší režii a nejlepší adaptovaný scénář. Jeho reputace postupně rostla až do té míry, že se jeho hlavní postavy, nezapomenutelné repliky a všudypřítomná píseň staly ikonickými a zařadily se na první místo žebříčku největších filmů historie. V roce 1989 vybrala Knihovna Kongresu Spojených států film jako první film, který byl uchován v Národním filmovém registru, protože byl „kulturně, historicky nebo esteticky významný“.

Vstupenky na osobní prohlídkuBílý dům “ Stojí 12 USD pro dospělé a 6 USD pro děti do 12 let a jsou k dispozici online jako součást online programu bezkontaktních vstupenek do divadla. Kapacita sedadel v divadle klesá s rezervací míst. Vstupenku by měl mít každý bez ohledu na věk.

Apalačské divadlo se zavázalo k bezpečnosti a pohodě své komunity a bude se i nadále řídit pokyny zdravotnických a vládních úředníků při vývoji a implementaci politik souvisejících s COVID.

Humphrey Bogart a Ingrid Bergmanová

Příbuzný