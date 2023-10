O víkendu se pro Ukrajinu za jejími hranicemi staly dvě velké věci. K prvnímu došlo zde ve Washingtonu, kdy Sněmovna reprezentantů k překvapení všech schválila opatření krátkodobého financování, které by americké vládě umožnilo pokračovat v činnosti až do poloviny listopadu. Tento postup byl však pozoruhodně úspěšný Ne Zahrnuje jakoukoli pomoc Ukrajině. Ukrajinský návrh se zvýšil z 24 miliard dolarů na 6 miliard a poté na nulu. Druhým byly parlamentní volby na Slovensku, kde byl jmenován populistický lídr Robert Fico Dovedl svou stranu k vítězství, částečně na základě slibů Ne Posílat další pomoc – „ani jediná kulka“ – na Ukrajinu.

Oba vývojové události podle všeho vyvolaly mezi ukrajinskými spojenci zde i v Evropě otřesy paniky. Ani západní média nepomohla zmírnit jejich napětí. Narativ, zejména pokud jde o volby na Slovensku, tvrdí, že jde o první skutečnou trhlinu v jednotě Západu na Ukrajině. S polskými volbami naplánovanými na 15. října a Kongresem, který podle očekávání nebude schopen financovat americkou vládu, natož Ukrajinu, to vypadá, jako by se přehrada začala protrhávat. Koneckonců to tak bylo Ruský prezident Vladimir PutinPutinův plán, protože se ukázalo, že nedokáže ovládat Ukrajinu jediným rychlým tahem: počkat na Západ, který má na rozdíl od svého autoritářského režimu skutečný soubor názorů a kde jsou volby skutečné.

Nicméně podle toho, co jsem slyšel, je příliš brzy na to se bát, alespoň pokud jde o krátkodobý horizont.