Soupeři Rangers z Evropské ligy Sparta Praha nejsou po těžké porážce doma na rozhodující zápas na hřišti Ibroxu zrovna připraveni.

V Česku 1. Tým Pavla Virby je v boji o titul v Lize čtyřikrát silnější, ale jejich naděje zmařila porážka 4:0 se Slovenskem.

Český tým odjíždí tento čtvrtek do Glasgow, kde se ve finále skupiny A utká s Rangers.

Vítězství by znamenalo umístění Sparty 32 do kola Evropské ligy.

Rangers ale předtím prohráli 1:0 s Českem ve skupinové fázi, což znamenalo, že Sparta Brock se utká s další výhrou.

Zařizování nefungovalo dobře. John Kalabiska dostal Slovensko do vedení o 16 minut později a před poločasem to bylo 2:0, když se trefil Vaklav Zureka.

Daniel Holzer a Regino Cecilia Goal završili mizerný den Sparty Brocka

Vrba uznal, že rozhodnutí bylo jedno z nejnižších v jeho kariéře.

Na počeské tiskové konferenci řekl: „Když jsem začínal v Panic, vypadali jsme ve Slavii ještě výrazněji. Ale kdybych to dal do kontextu našich ambicí, bylo by to obrovské. Samozřejmě pro mě osobně.“

Připravenost Rangers se od jejich porážky 3:1 s Hips v semifinále Premier Sports Cup zhoršila.

Nový šéf Giovanni von Bronkhorst se ve čtvrtek poprvé ujímá vedení stránky Ibrox.