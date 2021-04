Zítřejší PS5 Beta je skvělý důvod pro vstup do Final Fantasy XIV

pták. Snímek obrazovky : Square Enix

fascinován Jak moc hráči milují Final Fantasy XIV Ale nejste si jisti, jak začít? Otevřená beta verze hry pro PlayStation 5 začíná zítra a slibuje ostřejší grafiku, rychlejší počet snímků za sekundu a kratší časy načítání než u verze PlayStation 4. To vše je plus. Velkorysá bezplatná zkušební verze Tento týden je dobrým časem pro vstup do velmi populární MMO.

Verze systému PS5 pro systém PS5 Final Fantasy XIV Opět mě to přitahuje, abych hru prožil úplně novým způsobem. Po léta jsem se vyhýbal konzolové verzi online RPG hry Square Enix. Nejprve se obávám o dovednosti a schopnosti agilních her s touto herní konzolí namísto spolehlivé klávesnice. Zadruhé, konzolové verze počítačových her MMORPG byly vždy blátivé a pomalé. ke mě Dnešní příspěvek na blogu PlayStation o beta verzi PS5Tato nová verze však bude fungovat v rozlišení 1440p při rychlosti 60 snímků za sekundu, což je skvělé a rychlé. Jsem také fanouškem bleskově rychlých dob načítání, kterými se Square Enix chlubil, a zaujala mě hmatová zpětná vazba ovladače DualSense pro jízdní kroky a montážní akce. Kdo ví, možná je čas, abych přestal zesměšňovat kamarády Free Company hrající na konzoli a sám zapnul gamepad?

Stávající hráči systému PS4 získají přístup ke zkušební verzi zdarma, stejně jako noví hráči, kteří se zaregistrovali k bezplatné zkušební verzi hry, což jim umožní přístup k celé hře a také Směrem k nebi Expanze, která jim umožňuje nerušeně dosáhnout úrovně od 1 do 60. Poté si budete muset koupit kopii hry, ale váš postup ze zkušební verze na vás bude čekat, pokud ano.