Britský parlament nazývá Tchaj-wan „nezávislou zemí“, protože Chytře navštěvuje Čínu – POLITICO

Britský parlament poprvé v oficiálním dokumentu označil Tchaj-wan jako „nezávislou zemi“, čímž porušil politické tabu, když ministr zahraničí James Cleverly tento týden navštívil Čínu.

Nový jazyk, přijatý ve zprávě zveřejněné vlivným zahraničním výborem Dolní sněmovny ve středu, hrozí ostrým odporem ze strany Pekingu a přichází, když se Cleverly stane prvním vysokým britským vyslancem v Pekingu po pěti letech uprostřed mrazivého vztahu.

Peking dlouho popíral status Tchaj-wanu jako státu a trval na tom, že demokratický, samosprávný ostrov je součástí jeho území. Pouze 13 zemí světa uznává diplomaticky Tchaj-pej místo Pekingu.

Zpráva komise říká: „Tchaj-wan je skutečně nezávislá země pod názvem Čínská republika.“ „Tchaj-wan má všechny předpoklady pro státnost, včetně trvalého pobytu, vymezeného území, vlády a schopnosti vstupovat do vztahů s jinými zeměmi – chybí mu jen větší mezinárodní uznání.“

Podle předsedkyně výboru Alicie Cairnsové z vládní Konzervativní strany je to poprvé, co zpráva britského parlamentu učinila takové prohlášení. „Uznáváme postoj Číny, ale jsme [the foreign affairs committee] „Nepřijímejte to,“ řekl Kearns Politico. „Je nezbytně nutné, aby ministr zahraničí pevně a hlasitě stál za Tchaj-wanem a dal jasně najevo, že budeme podporovat právo Tchaj-wanu na sebeurčení.“

„Tento závazek je nejen v souladu s britskými hodnotami, ale slouží také jako dojemný vzkaz autoritářským režimům po celém světě, že suverenity nelze dosáhnout násilím nebo nátlakem,“ dodal Cairns.

Zpráva panelu kritizovala vládu za to, že nebyla dostatečně odvážná při podpoře Tchaj-wanu, a vyzvala představitele, aby začali připravovat sankce se spojenci, aby odradily vojenskou akci Pekingu a ekonomickou blokádu na ostrově, který dodává 90 procent nejvyspělejších polovodičů na světě.

„Velká Británie může usilovat o užší vztahy s Tchaj-wanem, pokud nebude příliš opatrná ohledně urážení Tchaj-wanu [Chinese Communist Party]Výbor uvedl: „Velká Británie musí zmírnit svá omezení, která si sama stanovila, pokud jde o to, kdo může jednat s tchajwanskými úředníky. Spojené státy a Japonsko ukázaly, že komunikace je možná i na nejvyšších úrovních.

Dodala, že Londýn by měl také spolupracovat s Tokiem a Tchaj-pej na trilaterální spolupráci v oblasti schopností kybernetické a vesmírné obrany.

Pokud jde o snahu Tchaj-wanu připojit se ke Komplexnímu a progresivnímu transpacifickému partnerství, jehož je Británie novým členem, výbor vyzval vládu, aby vedla kampaň za přistoupení Tchaj-wanu.

Mezitím zpráva také kritizovala britskou vládu za to, že drží svou čínskou strategii pod pokličkou.

„Vzhledem k tomu, že Německo zveřejnilo strategii pro Čínu, je zjevně možné, aby vláda Spojeného království zveřejnila neutajovanou veřejnou verzi, která by dala jak veřejnému, tak soukromému sektoru směr, který hledají,“ řekla.

Řekla, že Whitehall by měl být tvrdší, pokud jde o čínské „přeshraniční represe“ na britské půdě, jako je uvalení sankcí na britské zákonodárce nebo pronásledování disidentů.

„Mělo by být jasné, že obrana není eskalací a že Spojené království bude pevně stát a podnikne kroky proti jakémukoli úsilí o nadnárodní represi,“ řekl Cairns bystře.

Vláda premiéra Rishi Sunaka přestala definovat Čínu jako rozšířenou „hrozbu“, ale místo toho ji označila za „systémovou a věk definující výzvu“.