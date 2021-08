Delta Variant Foils Australská strategie nulové tolerance pro Covid-19

SYDNEY – Austrálie použila kombinaci ostrovní geografie a místních výluk k potlačení koronaviru na začátku pandemie. ale Varianta delta je velmi nakažlivá Někteří australští vůdci věří, že nebude možné vrátit se znovu na nulu.

Austrálie, která má asi 26 milionů obyvatel, tento týden hlásila největší počet případů od začátku pandemie. Ve středu bylo v celé zemi 747 nových domácích případů viru, což překonalo předchozí denní rekord 716 v červenci loňského roku, podle posledních čísel z našeho světa v datech. Dvě největší města v zemi, Sydney a Melbourne, jsou zablokována, stejně jako hlavní město země Canberra.

„Za předpokladu, že v Austrálii nebudou navždy žádné případy, je, domnívám se, předpoklad, že v tuto chvíli to opravdu nikdo nedokáže,“ řekla Gladys Berejiklian, hlavní ministryně Nového Jižního Walesu, kam Sydney patří. „Nemůžeme předstírat, že budeme nulové případy kolem Austrálie v deltě.“

Přestože je podle světových standardů malý, erupce australské delty Je to případová studie toho, jak rychle se může šířit v mírně imunizované populaci s nízkou imunitou. Prevalence očkování se v poslední době zvýšila, ale pouze 22% populace bylo plně očkováno, ve srovnání s více než polovinou v USA a Spojeném království, uvádí Our World in Data.

Ne všichni australští vůdci jsou připraveni vzdát se eliminace, alespoň zatímco míra očkování zůstává relativně nízká. Vedoucí představitelé australských států schválili únikovou strategii Covid-19, která požadovala agresivní potlačení viru, dokud nebude očkováno alespoň 70% dospělé populace.