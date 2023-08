Kanadské vízum pro švýcarské, české, litevské a norské občany

tisková zpráva Zveřejněno 11. srpna 2023

Kanadské vízum pro švýcarské občany

Švýcarští občané, kteří chtějí cestovat do Kanady, musí získat vízum. Ne všichni občané Švýcarska však musí mít vízum. Protože krátkodobí návštěvníci nejsou povinni získat vízum. Švýcarští občané musí před cestou do Kanady požádat o elektronickou cestovní autorizaci (eTA). Švýcarští občané a 57 dalších národností jsou osvobozeni od vízové ​​povinnosti pro krátké cesty do Kanady. Před vstupem do Kanady musíte mít kanadský ETA. V roce 2015 kanadské úřady zavedly eTA pro předběžné prověření zahraničních turistů a urychlení procesu podávání žádostí. Švýcarští občané musí požádat o kanadské vízum eTA pro vstup do Kanady za turistickými, obchodními, tranzitními nebo lékařskými účely. Žadatelé mohou vstoupit do Kanady vícekrát během pětiletého období, přičemž každý vstup umožňuje pobyt v délce až šesti měsíců. eTA je elektronicky připojen k pasu žadatele po schválení pro švýcarské občany. O eTA můžete požádat online z jakéhokoli počítače, tabletu nebo mobilního zařízení na světě. Autorizace je rychlá a snadná a je zasílána bezpečně a elektronicky na e-mailovou adresu žadatele.

Dokumenty požadované pro švýcarské občany

Cestovní pas – Všichni žadatelé, kteří chtějí získat Kanadský ETA, musí být držiteli pasu. Před podáním žádosti si však zkontrolujte datum vypršení platnosti vašeho pasu, protože je platný minimálně dalších 6 měsíců od data příjezdu do Kanady.

E-mailová adresa – Když je kanadský ETA elektronicky připojen k vašemu pasu, obdržíte kopii autorizace e-mailem ve formátu PDF. Nepotřebujete mít fyzickou kopii, ale v případě potřeby si ji můžete vytisknout.

Platební metody – Můžete použít kreditní nebo debetní kartu a PayPal je platná platební metoda.

Kanadské vízum pro norské občany

Všichni norští cestovatelé musí před cestou do Kanady získat vízum. Před vstupem do Kanady musí norští občané získat cestovní povolení. Tento proces se výrazně zrychlil od doby, kdy kanadská vláda v roce 2016 zavedla systém elektronické cestovní autorizace (eTA). Norové, kteří plánují strávit v Kanadě až 180 dní, mohou požádat o bezvízový styk online pomocí jednoduchého formuláře žádosti eTA. Pro všeobecné turistické, obchodní, tranzitní nebo krátkodobé lékařské účely (méně než 90 dní) musí norští občané požádat o vízum Canada eTA. Platná eTA pro Norsko je vícevstupová cestovní autorizace, která vám umožňuje zůstat v Kanadě po dobu až šesti měsíců na jednu návštěvu. Kanadské elektronické povolení je ihned po vydání připojeno k cestovnímu pasu. Kanadský eTA je platný po dobu pěti let nebo do vypršení platnosti doprovodného pasu, podle toho, co nastane dříve. Norsko nyní může získat výjimku z kanadského eVisa zcela online pomocí jednoduché aplikace eTA, čímž odpadá nutnost osobní návštěvy kanadského velvyslanectví nebo konzulátu za účelem žádosti o cestovní povolení.

Jaké dokumenty jsou nutné k podání žádosti?

Cestovní pas – Všichni žadatelé, kteří chtějí získat Kanadský ETA, musí být držiteli pasu. Před podáním žádosti si však zkontrolujte datum vypršení platnosti vašeho pasu, protože musí zůstat platný po dobu nejméně dalších 6 měsíců od data příjezdu do Kanady.

E-mailová adresa – Když je kanadský ETA elektronicky připojen k vašemu pasu, obdržíte kopii autorizace e-mailem ve formátu PDF. Nepotřebujete mít fyzickou kopii, ale v případě potřeby si ji můžete vytisknout.

Platební metody – K úhradě poplatku eTA můžete použít kreditní/debetní kartu nebo účet PayPal.

Kanadské vízum pro české občany

V roce 2015 zavedla kanadská vláda toto online zrušení vízové ​​povinnosti pro určité země. Čeští občané nepotřebují vízum k cestě do Kanady za turistikou, obchodem nebo cestou. Kanadská eTA je legální online cestovní povolení. Občané České republiky, kteří navštíví Kanadu, mohou vstoupit do země s kanadskou eTA (Electronic Travel Authorization). Čeští obyvatelé musí požádat o kanadské vízum eTA pro vstup do Kanady za turistickými, obchodními, tranzitními nebo lékařskými účely. Platí pět let a umožňuje českým občanům pobývat v zemi při každé návštěvě až šest měsíců. Pokud bude eTA přijata, bude elektronicky spojena s pasem cestujícího. Cestovatelé, kteří chtějí navštívit Kanadu z jiných důvodů, jako je studium nebo práce, mohou kontaktovat nejbližší kanadské velvyslanectví nebo konzulát pro více informací. Čeští návštěvníci, kteří splňují všechny kanadské standardy eTA, mohou začít vyplňovat přihlášku eTA online. Formulář je jednoduchý online dotazník, jehož vyplnění zabere asi 20 minut.

Kanadské vízové ​​požadavky pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o Kanadské eTA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za Kanadu eTA.

Platná e-mailová adresa pro příjem Canada eTA do jejich e-mailové schránky.

Obchodní vízum do Kanady

Kanadské obchodní vízum umožňuje jednotlivcům, kteří úspěšně podnikají ve své domovské zemi a hledají nové příležitosti k vytvoření nebo založení nového podniku v Kanadě. Pro podniky v Kanadě existuje několik možností. S některými z předních světových měst, dobře zavedeným bankovním a zdravotnickým sektorem a prosperujícím průmyslem nabízí Kanada obrovské obchodní příležitosti. Kanada je jedním z nejlepších míst na světě pro zahájení podnikání. Zkušení podnikatelé se hrnou do Kanady, protože nabízí evropské výhody a vyšší životní úroveň. Obchodní vízum do Kanady je typ víza. Když požádáte o obchodní vízum, bude vám stanoven limit na váš pobyt. Obchodní vízum do Kanady je platné až tři roky a lze jej prodloužit o další dva roky, pokud je vaše firma aktivní. Toto období lze prodloužit až na šest let. Kanada nabízí skvělou příležitost pro podnikání podnikatelů. Aby měl žadatel nárok na toto vízum, musí být zaměstnán kanadskou společností nebo musí pracovat v Kanadě.

Jsou vyžadovány dokumenty

Platný cestovní pas a cestovní historie

Podkladové dokumenty

Dokumenty od vaší společnosti

Vyžaduje se formální pozvání od renomované organizace v zemi, kde podnikáte.

Během pobytu musíte mít dostatek peněz, abyste uživili sebe a své rodinné příslušníky.

Doklady prokazující, že se nezdržíte déle než uvedenou dobu

Vyplněná žádost a konzulární poplatek

Přiměřené zdravotní pojištění

Kanadské vízum pro litevské občany

V roce 2015 zavedla kanadská vláda online povolení k usnadnění zahraniční turistiky a návštěv. Lidé z 58 zemí a území, včetně Litevců, mohou krátkodobě navštívit Kanadu bez víza. Litva je jednou ze zemí, jejichž občané nepotřebují pro vstup do Kanady vízum. Litevští občané s kanadskou elektronickou cestovní autorizací (eTA) mohou vstoupit do Kanady. Pokud jste Litevec a cestujete letecky, musíte získat kanadský ETA. Tento program bezvízového styku eliminuje potřebu návštěvníků Kanady domlouvat si schůzku na kanadském velvyslanectví nebo žádat o trvalé vízum. Litevci mohou do Kanady vstoupit pouze se schváleným eTA. eTA umožňuje občanům určitých zemí cestovat do Kanady za účelem turistiky, obchodu nebo krátkodobého tranzitu. Jedná se o povolení pro více vstupů, každé s maximální dobou pobytu 180 dní. eTA pro Kanadu je elektronicky propojena s litevským pasem a je platná po dobu 5 let, s výjimkou pasů, jejichž platnost vyprší dříve. V tomto případě končí platnost kanadského eTA současně s cestovním pasem. Jakmile litevští občané potvrdí, že splňují požadavky eTA, mohou přistoupit k vyplnění kanadského formuláře žádosti o eTA. Jedná se o jednoduchý dotazník, jehož vyplnění vám zabere několik minut.

Jaké dokumenty potřebuji pro kanadský ETA?

Platný cestovní pas – Abyste mohli požádat o ETA v Kanadě, váš cestovní doklad musí být platný alespoň šest měsíců od data vašeho příjezdu do Kanady.

E-mail – Uveďte prosím platnou e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme váš odhadovaný čas příjezdu. Kromě toho doporučujeme vytisknout si ETA.

Platby – K úhradě své pohledávky můžete použít kreditní/debetní kartu nebo účet PayPal.

Mediální komunikace

Jméno společnosti: Kanadský důstojník

Kontaktní osoba: Mukesh Sharma Rustom

E-mailem: Poslat email

Telefon: +880 31-652225

Adresa:2293/A Zakir Hossain Road, Chattogram

Země: Bangladéš

Webová stránka: www.canada-visa-online.org/bn/visa/