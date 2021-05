UNCSA jmenovala děkanku filmové školy Deborah Lavigne

Nezávislá režisérka a pedagogka Deborah Lavigne byla vybrána k vedení filmového programu na University of North Carolina School of the Arts (UNCSA). Lavigne, která bude účinkovat od 1. července jako děkanka Vysoké školy filmové, se připojuje k UNCSA z CalArts, kde byla ředitelkou filmového programu na úrovni absolventů.

LaVine je také pracujícím filmařem a v současné době spolupracuje s vůdcem CODA Troyem Kutsurem na vývoji projektu, který budou společně řídit. Režírovala krátké filmy včetně filmů „Unintended“ a „Lost Music“ a také celovečerní film „Wild Prairie Rose“. Režírovala také divadlo, včetně inscenace filmu „Tramvaj do stanice Touha“ v Los Angeles, která byla uvedena v anglickém a americkém znakovém jazyce.

Ačkoli kontinent daleko od Hollywoodu, UNCSA, který mezi své absolventy počítá Dannyho McBrideho, Davida Gordona Greena, Jeffa Nicholse a Rebeccy Greena, se stala silou, která se běžně řadí mezi nejlépe hodnocené filmové programy v zemi. Jeho vzestup v mnoha ohledech odráží růst na jihu, který se v posledních desetiletích stal hlavním centrem produkce.

V rozhovoru Lavigne uvedla, že touží po prosazení programu, aby se stal inkluzivnějším, a uvedla, že je potěšena, že ve filmové škole byla za poslední dva roky ve třídě většina žen.

„Právě teď je spousta příběhů, které začínající umělci musí vyprávět, a já bych opravdu chtěla pomoci těmto příběhům, těmto naléhavým osobním příběhům,“ řekla.

Lavigne také naznačila, že se ujala vedení v době přechodu do zábavního prostoru. Streamovacích služeb přibývá, YouTube mění distribuční prostředí, divadelní představení čelí prudkým protivětrům a podnikání v oblasti kabelové televize se obrací vzhůru nohama. Nová generace filmařů a tvůrců obsahu se bude muset orientovat v úplně jiném druhu Hollywoodu.

Poukázala na to, že „toto odvětví je nyní velkou oblastí, kde musíte být umělcem, komunikátorem a umět používat různé formy umění.“ „Je to velmi vzrušující doba, ale také velmi konkurenceschopná. Lidé musí být chytří a mít širší představu o tom, jaké profese chtějí mít, ať už jde o hraní her, práci v krátkých videích nebo živá vystoupení.“

Na CalArts vyvinula LaVine mezinárodní výměnný program mezi programem Filmmaking Program a RISEBA University of Commercial Arts and Technology v lotyšské Rize; Berlínská filmová a televizní akademie (DFFB); A filmová a televizní škola Akademie dramatických umění (FAMU) v Praze. Rovněž vyvinula dílnu pro hostující umělce a hostila například Chloe Chow, Darren Aronofsky, Alfonso Cuaron, Ewan McGregor, Terence Nance, Nanfu Wang, James Mangold a Ramen Behrani.

“Jako respektovaná obchodní ředitelka, producentka a oceňovaná filmařka má Deborah vášeň a nadšení pro toto řemeslo,” uvedl ve svém prohlášení konzultant Brian Cole. „Má přístup založený na spolupráci, který umožňuje studentům UNCSA získat dovednosti orientovat se v měnícím se prostředí zábavy a lépe je umístit do úspěšné kariéry ve filmovém, televizním a živém vysílání.“

„Nemohl jsem být šťastnější, když jsem Deborah přivítal do hvězdného týmu vedoucích UNCSA, který vezme naši konzervatoř do další éry filmového vyprávění,“ řekl viceprezident a prezident univerzity Patrick J. Sims. Její různorodé pozadí vyprávění a schopnost být silným vzorem pro celý studentský sbor ve filmové škole bude neocenitelná. Spolupráce a nadšený přístup Deborah a její ochota plnit velké sny budou dokonalým doplňkem úžasné práce naší talentované fakulty. “

Lavigne je druhou ženou, která vede filmovou školu UNCSA. Jako děkanka bude působit ve správní radě Mezinárodního filmového festivalu RiverRun a v poradním sboru laboratoře Media + Emerging Technology Lab (METL). Následovala Susan Ruskin, která v letech 2013-2019 zastávala funkci děkana. Lavigne uvedla, že bude i nadále vyrábět filmy a další obsah.

Řekla: „Mám v úmyslu angažovat se jako děkan 24/7, ale nemohu přestat režírovat.“ „Je to jako dýchat.“