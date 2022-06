Renomovaná rumunská hudebnice Ida Kelorová na Facebooku oznámila, že odmítá být každoročně nominována na vyhlášení státních vyznamenání prezidentem Československé republiky ke Dni nezávislosti Československa (28. října). Kelorová řekl, že si nedovede představit, že by dostal státní vyznamenání od úřadujícího Miloše Zemana.

Cyril Koki, příslušník romské komunity a úředník Středočeského krajského úřadu, chtěl Kelorovou nominovat do Senátu ČR, který každoročně předkládá prezidentovi seznam osob, které mají být zvažovány pro udělení státních vyznamenání. Člen romské komunity Stefan Likardovský chtěl Kelarovou také navrhnout jako možnou kandidátku na státní vyznamenání.

„Jsem nesmírně vděčná za tuto nominaci, která byla navržena na počest vlády, zejména proto, že mě chce nominovat rumunský lid. Výsledky mě stydí a zlobí,“ řekla agentuře Romea.cz.

„Jeman svými slovy a činy ukázal, že posledních 25 let v České republice se snažím dosáhnout toho, co umím. Lidé by se měli navzájem respektovat a umět platit. Hold jeden druhému. Nelze být identifikoval, „řekla Kelerová.

„Neumím si představit, že bych dostal tak významné ocenění od českého prezidenta Zamana. Když jsem byl mladý, nikdy jsem nemohl doufat, že moje práce dosáhne tak vysokého uznání – ale nikdy bych nevěřil, že ano,“ řekl hudebník Romea. cz.

Koki řekla, že chce, aby Kelarová byla oficiálně uznána jako žena, která se hrdě hlásí ke svým romským kořenům a reprezentuje Českou republiku jako skvělá zpěvačka. „Kromě toho se dlouhodobě věnuje vzdělávání a výchově rumunských dětí a neřímům otevřel cesty k objevování římské kultury,“ řekl novinám Koki, úředník, který se na krajském úřadě specializuje na agendu národnostních menšin. serveru Romea.cz.