Video vysvětluje, proč první lidé měli přirozeně rovné zuby a my ne

Křivé zuby jsou v našem moderním světě velmi běžné. Devět z deseti lidí Mají v ústech alespoň nějaké nesouososti. více 4 miliony lidí nosí rovnátka Jen ve Spojených státech. Nevím jak vy, ale já pořád cítím ten šok z mé ortodontické cesty. (Říkám tomu „cesta“, takže mi to připadá rozmarné a méně destruktivní.)

Tím se však naši předkové nezabývali. Líbí se…Absolutně. Jak by se dalo nezažít tuto přírodní záhadu v moderní době v době, kdy byl technický pokrok podstatně menší?

Jak se ukazuje, na vině může být technologie, a Video od Teda Eda Vše vysvětluje.

To také pomáhá vysvětlit, proč jsou zuby moudrosti tak bolestivé. V době, kdy tyto poslední stoličky vyjdou, už pro ně v ústech prostě nezbývá místo. To je důvod, proč je mnoho lidí potřebuje chirurgicky odstranit, aby se zabránilo nepohodlí nebo infekci.

Tato teorie byla testována na zvířatech, jako jsou pavoučí opice a lyrax, kterým byla podávána přírodní pevná strava a uměle změkčená jídla. Jistě, tvorové, kteří jedli měkká jídla, si také vyvinuli užší čelisti a zakřivenější zuby.

Sečteno a podtrženo: Tento problém má více společného s životním stylem než s čímkoli genetickým. To je důvod, proč různí lidé v různých částech světa neřeší přeplněné zuby, ale mají místo pro zuby moudrosti. To, že to vím, nás možná neodradí od měkkých jídel – rozhodně mě to nedonutí vzdát se teplých lepkavých sušenek v dohledné době, dokonalého úsměvu a bez dutin – ale rozhodně je to něco, co žvýkat.

Můžete se podívat na celé video založené na lekci zubního antropologa Richard Scott, méně: