Hojer získal nejvyšší ocenění v českém kriminálním seriálu The Markovic Method: Serial Killer

Tým vzadu Markovičova metoda: Hoger Vyhrál nejlepší televizní seriál ze střední a východní Evropy (© Voyo)

český základ Sériový vrah Festival zaměřený na evropskou sériovou produkci letos korunoval lokální produkci Markovičova metoda: Hoger Nejlepší televizní seriál ze střední a východní Evropy. Pavel SoukupMuž za výhrou Emmy #Zemřel jako mučedník (viz aktualita), český režírovaný skutečný kriminální seriál, který nabízí rekonstrukci vyšetřování dobové elitní policie, uvádí diváky do tématu psychologického profilování sériových vrahů. Nabízí pohled do Československa 80. let.

Markovičova metoda: Hoger Šestidílná série, která vzdává hold původním vyšetřovacím metodám Jiří Markovič, bývalý vůdce legendárního pražského vražedného oddílu. Jedním z jeho neslavnějších případů bylo dopadení Ladislava Hojera, nejobávanějšího vraha normalizačního Československa. Série se zaměřuje na vyšetřování Hodgera a jedinečný vztah mezi ním a Markovichem. Jiří Markovič v posledním roce svého života aktivně spolupracoval s tvůrci, vzpomínal na jejich setkání ve své oblíbené hospodě, kde byl známý jako „legendární detektiv“.

„Děkuji vám za tyto sezení, scénáriste Jaroslav Hruška „Podařilo se nám vytvořit scénář, který skutečně vystihuje podstatu Jiřího Markoviče,“ poznamenal. Pánikreativní producent, Tomáš Hruška.

Série je nejnovějším přírůstkem do Voyo, české a slovenské streamovací služby true-crime, která si klade za cíl rozšířit základnu svých předplatitelů na obou trzích (viz novinky). Michael RiedlerŘeditel vývoje TV Nova a Voyo vyjádřil radost ze zisku ceny: „Tým přistupoval k příběhu legendy československé zpravodajské služby Jiřího Markoviće s velkým respektem k jeho osobě, jeho práci a faktům.“ Dále zdůraznil sérii. Věří, že eticky a umělecky nejlepší ztvárnění poskytne divákům určitý druh poznání. Kvalita, dodal Reidler.

Aby toho nebylo málo, vyhrálo cenu za nejlepší webovou sérii Nízkonákladový plánHnutí John Musil. Tento humorný český webseriál, s Vladimír Skaldetti V hlavní roli neúspěšný filmař vtipně zkoumá, zda s pomocí umělé inteligence dokáže natočit svůj vysněný film.

Spojuje téměř 60 místních a mezinárodních řečníků, včetně takových Anthony RuddBývalý výkonný ředitel evropské produkce HBO a Petr GustafsonŘeditel vývoje TV4, největšího švédského komerčního kanálu, uvedl, že letos sériový vrah předvedl kolem 40 seriálů z 19 zemí (viz zprávy v řadě).