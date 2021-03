Česká herečka obvinila kolegy uživatele Instagramu z rasismu za komentáře o černochech na americké pláži

Slovenská celebrita Jusana Belokhorkova zveřejnila tuto fotografii a zprávu na svém účtu Instagram v roce 2021, což vyvolalo komentáře české herečky Alice Pentové a mnozí ji považují za rasistickou.

Slovenská celebrita Jusana Belokhorkova (45 let), která již mnoho let žije v Miami na Floridě v USA, nedávno překvapila své fanoušky přestěhováním celé své rodiny do španělské Marbelly. Nedávno vysvětlil jeden důvod pro tento krok v příspěvku na Instagramu.

Mezi těmi, kteří tento příspěvek komentovali, byla česká herečka Alice Bendová (věk 47). Podle české zpravodajské služby iDNES.cz stoupenci Belohorka na Instagramu obvinili Pentovou, že je ohledně jeho komentářů rasistická.

Belokhorkova pokryla fotografie a videa z pláže v Miami odpadky a sdílela doprovodnou zprávu: “Mnozí z vás se mě stále ptají, proč jsme z Miami odešli. Zde je jednoduchá a stručná odpověď. Nechcete probudit své děti v takovém prostředí, koneckonců. Nedávno tam. To, co se děje, je nesnesitelné. Opravdu se z toho na Zemi stává peklo. Kdy se staré Miami vrátí? Naše krásná pláž, South Beach a Ocean Drive? Láme mi srdce. Ovládání nemožné hmoty je velmi obtížný problém. “

V reakci na fotografie a videa její příznivci okamžitě zveřejnili stovky komentářů a komentáře Alice Pento byly provokativní pro mnoho jejích dalších uživatelů Instagramu. “Yuyuk! Černé peklo na zemi! Biden žije dlouho, je to smutné, dlouho tam nepůjdeme,” zveřejnila česká herečka.

Další instagramer odpověděl: „Co to má společného s Pythonem? Nedostal jsem vás. Festival Ultra Music byl stejný svátek kdykoli během prázdnin.“

Další uživatel platformy odpověděl: „Jste rasistický parchant z třetí strany.“ „Je dobré smazat ten komentář. Je to škoda. Nemůžeš to brát vážně.“

Když zpravodajský server IDNES.cz požádal českou herečku o odpověď, řekla, že nečetla další komentáře, ale že si stojí za svým názorem – odmítá obvinění z rasismu. Několik instagramerů vyjádřilo souhlas s jeho komentáři, podpořilo ho a uvedlo, že jeho komentáře nevidí jako rasistické.