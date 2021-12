Záhadný objekt, který přežil blízké setkání s nezamaskovanou černou dírou

Záhadný mrak, který nějakým způsobem přežil blízké setkání se supermasivní černou dírou, byl nyní odhalen.

Podle nové studie objektu nazvaného G2 jde ve skutečnosti o tři mladé hvězdy, obklopené hustým oblakem plynu a prachu, ze kterého se zrodily. Tato interpretace poskytuje úhledné řešení otázek, které zůstaly nezodpovězeny poté, co v roce 2014 prošla G2 Sgr A* – supermasivní černou dírou v srdci Mléčné dráhy.

„Navrhujeme, že pozorované objekty pokryté prachem jsou zbytky roztavené mladé hvězdokupy, která se začala formovat v okolním jaderném disku,“ Napsali to vědci ve svém článku.

G2 Objeven v roce 2011 (popsáno ve studii Publikováno v roce 2012). V té době se řítil směrem k události známé jako perinigricon – bodu na své oběžné dráze, ve kterém je nejblíže černé díře.

Astronomové plně očekávali, že blízké setkání způsobí, že G2 bude Sgr A* roztrhán a roztrhán na kusy, což způsobí ohňostroj vycházející ze supermasivních černých děr.

Skutečnost, že se nic nestalo, byla později označována jako „vesmírné slábnutíG2 se při přibližování k černé díře dilatoval a prodlužoval, poté se za perinigrikonovou oblastí vrátil do kompaktnějšího tvaru.

Další nepříjemnou vlastností G2 je, že je extrémně horký, mnohem větší, než by měl být oblak prachu. Je možné, že Sgr A* nebo jiné hvězdy objekt zahřály, ale bez ohledu na to, kde se nacházel, zůstala stejná teplota. To naznačuje, že vše, co zahřívalo G2, pochází ze samotného cloudu, nikoli z vnějších vlivů.

Astronomové zjistili, že tato dvě chování jsou více v souladu s chováním hvězdy. Minulý rok tým výzkumníků navrhl, že oblak G2 by mohl skrývat hvězdu v sobě ukrytou – produkt srážky dvou hvězd, která kolem nich vytvořila masivní oblak plynu a prachu.

Ale stejná studie také odhalila objev čtyř dalších podobných objektů v galaktickém centru, čímž se celkový počet G objektů zvýšil na šest. Jedná se o velké množství kompaktních dvojhvězd.

Nyní tým výzkumníků vedený astrofyzikem Florianem Beckerem z univerzity v Kolíně nad Rýnem v Německu přišel s alternativním vysvětlením poté, co provedl podrobný přehled 14 let pozorování pořízených dalekohledem Very Large Telescope. SINFONI nástroj.

Podle jejich analýzy by G2 měla skrývat tři hvězdy, jejichž stáří je asi jeden milion let. To je pro hvězdy příliš malé; Naproti tomu Slunce je staré 4,6 miliardy let. Hvězdy G2 jsou tak malé, že budou stále obklopeny materiálem z mraku, ve kterém vznikly.

„G2 je ve skutečnosti složen ze tří mladých, špičkových hvězd, je vzrušující,“ řekl. říká PeisskerPovšimněte si, že díky objevu jsou tyto tři hvězdy nejmenšími, jaké kdy byly kolem SgrA* pozorovány.

Galaktický střed již má rozšíření Význačná skupina mladých hvězd, známý jako S-hmotnost. Podle modelu týmu Peißker mohou do této skupiny patřit hvězdy G2.

Hvězdy mohly vzniknout ve stejné hvězdné porodnici a vytvořit kupu, která se od té doby rozdělila a jednotlivé hvězdy se oddělily a vytvořily nové dráhy kolem Sgr A*.

I když nejsou spojeny s hvězdokupou S, je možné, že hvězdy G2 byly v určitém bodě součástí větší skupiny hvězd. Členy této skupiny by mohly být i další prašné objekty obíhající kolem Sgr A*, které by po pohybu k supermasivní černé díře z větší vzdálenosti narušila gravitace.

Vzhledem k tomu, že prostředí kolem Sgr A* není považováno za příznivé pro vznik hvězd, bude zapotřebí další práce, aby se zjistilo, kde mohou G2 a další G objekty pocházet. Astronomové mohou být také schopni využít nové poznatky k tomu, aby o nich více porozuměli černé díry.

„Nové poznatky poskytují jedinečný pohled na to, jak černé díry fungují,“ říká Peissker.

„Prostředí SgrA* můžeme použít jako plán, abychom se dozvěděli více o vývoji a procesech jiných galaxií ve velmi odlišných koutech našeho vesmíru.“

Vyhledávání bylo zveřejněno v Astrophysical Journal.