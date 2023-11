Živit se kůží v Etiopii

Jedním z takových účastníků LISEC je Fasika Nigusse; Vyrábí a prodává ručně vyráběné kožené výrobky. Dlouhou dobu tak činila, aniž by měla finanční a obchodní dovednosti potřebné k vedení svého podnikání. Utrácela peníze způsobem, který pro její podnikání nebyl nutně nejlepší. Ale nyní, po školení v rámci našeho projektu, jsou Vasikovy podnikatelské dovednosti na vrcholu. Nyní vlastní obchod a podniká efektivně. Jeho úspěch je důkazem hodnoty našeho školení dovedností v rámci iniciativy Green Jobs in the Leather Sector Initiative.

LISEC je financován Evropskou unií za účelem zlepšení kožedělného sektoru v Modjo a okolních oblastech. Náš tým LISEC plánuje podporovat alespoň 10 středních, malých a mikropodniků (MSME). Projekt posílí dovednosti výroby kůže těchto mikro, malých a středních podniků a zároveň zapojí 4 000 nezaměstnaných mladých lidí do krátkodobého školení dovedností. Projekt také podpoří tyto mladé lidi při vytváření pracovních příležitostí pro sebe. Poskytujeme školení, abychom tyto mladé lidi vybavili dovednostmi potřebnými k zahájení nové kariéry a růstu jejich podnikání.

Vasika absolvovala kurz kožedělné výroby a pořídila si 3 kožené šicí stroje. Její školení bylo financováno Českou rozvojovou agenturou.

S podporou České rozvojové agentury jsme darovali 24 šicích strojů deseti malým a středním podnikům a umožnili tak podnikatelům jako Vasica zlepšit kvalitu jejich výrobků. Zpočátku pracovala v obchodě s obuví, a když rozšířila své dovednosti, začala vyrábět další kožené výrobky. Kromě kožedělné výroby získala Vasika také školení související s podnikáním v oblasti finančního řízení, rozvoje podnikání, způsobů zvýšení výroby a kontroly kvality, včasného vyřizování objednávek zákazníků, dodržování slibů, loajality a kaizen. Všechna tato školení byla zásadní pro Vasicin profesní a osobní rozvoj.

Po školení si Vasika uvědomila důležitost témat, která studovala, a nyní je aplikuje ve své každodenní rutině.

„Předtím jsem neměl řádný rozvrh svých výdajů. Vybíral jsem peníze nebo je utrácel neefektivně. Nyní jsem se stal zaměstnancem a stanovil jsem si pevnou mzdu. Připravil jsem si notebook a zaznamenal jsem všechny své výdaje. Školení má formoval mě dobrým způsobem,“ říká Vasika.

Vasika vlastní malý obchod na místním trhu v Bishoftu. Zde prodávají své produkty. Tři šicí stroje jsou v její dílně. Tyto stroje jí pomohly zlepšit kvalitu jejích výrobků. Motivovali ji také k přidané hodnotě a novému designu vyráběnému zboží. Nyní připravuje peněženky a opasky různých vzorů.

Kromě zvyšování kvality svých produktů Fasika tvrdě pracuje na rozvoji vztahů, aby prodávala své produkty v Addis Abebě.

Leather Initiative for Sustainable Employment Creation (LISEC) je projekt financovaný Evropskou unií a realizovaný společnostmi ČvT, IRC a Solidaridad; Probíhá od ledna 2021 do dubna 2024. Projekt si klade za cíl posílit sociální soudržnost podporou iniciativ místního hospodářského a sociálního rozvoje, zejména pro ženy a mládež žijící v regionu Modjo, a posílením průmyslových a pracovních vztahů ve městě Modjo Leather City.