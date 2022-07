Czech Stop & Little Czech Bakery – West, Texas

Jeden z nejsladších zvratů 200 mil mezi Dallasem a Austinem sedí za zářícím žlutým ventilátorem čerpací stanice Shell. Hned za plynovým potrubím ve velké dřevěné budově ve West v Texasu je Czech Stop & Little Czech Bakery, dodavatel čerstvého českého pečiva.—Káva spolu s cestovními polštáři a sklenicemi z něj dělají odpočinkovou zastávku v Texasu.

Mnoho z pečiva, které plní široké krabice na lahůdky, jsou variace na koláče (koh-LAH-chee) a klobasnek (kloh-BAH-snik), sladké a slané verze kynutého, plněného českého pečiva z Texasu, resp. Oblíbené silniční jídlo

Kolaches jsou pýchou „Check Belt“ ve středním Texasu. V roce 1859 odcestoval český kněz do státu, aby kázal tamním německým protestantům. Mezi imigranty nyní patří více než 200 000 Texasanů českého původu.. West, třítisícové město, které státní úředníci nazvali „hlavním městem českého dědictví Texasu“, vidělo své první české obyvatele v 80. letech 19. století – farmáře přitahované přístupnou půdou a železničním depem. Dnes se 75 procent města hlásí k českému dědictví a jeho obyvatelé tančí na Westfest Czech & Polka Festival, modlí se v Českobratrské církvi a nakupují tradiční české oděvy v místním obchodě.

Také se říká, že je to rodiště West Globasnek. Kdežto kolamy—Tradičně plněné sýrem, mákem a ovocem—West’s Village Bakery, kterou do Texasu přivezli čeští přistěhovalci, tvrdí, že vynalezla klobaznek v roce 1953 začleněním kielbasy do těsta na kolacha. Státní úředníci prohlásili West „domovem oficiálního Kolache zákonodárného sboru státu Texas“.

V 60. letech Interstate 35 proměnila venkovské městečko na dálniční zastávku a o 15 let později Bill Tolk založil obchod se smíšeným zbožím na čerpací stanici s názvem Check Stop, aby uspokojil příliv cestujících. Postupem času pečivo předstihlo ostatní nabídky a Tolk rozšířil pekárnu prodejny o přilehlou likérku a k názvu Czech Stop přidal „Malá česká pekárna“.

Czech Stop je dnes vstupní branou na I-35 k pečeným lahůdkám Českého pásu a denně přitahuje asi 600 dálkových návštěvníků do tohoto města střední Evropy a středního Texasu. Jak Check Stop vítá návštěvníky z celého státu, tak i jeho nesčetné množství pečiva. Po naplnění nádrží se někteří cestovatelé dožadují koláče se smetanovým sýrem v pekárně, upraveného podle receptu místní babičky; Dalšími jsou feferonky, trhané vepřové maso nebo jalapeño klobása Globosneck. Koneckonců, tohle je Texas.