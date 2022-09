Podle korejského hodnocení může být na cestě nová hra Silent Hill s názvem The Short Message.

Korea Game Evaluation and Management Committee (přes jimatsu) ona má dát hodnocení Do dříve neohlášeného Silent Hill: SMS. Bohužel není známo, co tato nová hra bude, ani na jakých platformách se objeví. Někteří spekulovali, že by titul mohl naznačovat hratelný teaser, na rozdíl od PT, posledního velkého vydání Silent Hill.

Vydavatel je uveden jako UNIANA – vydavatel nejnovějšího bezplatného fotbalového selhání Konami, eFootball 2023. Není také známo, zda The Short Message bude novým pokračováním Silent Hill, upoutávkou, spin-offem nebo mobilní hrou. Vzhledem k produkci arkádových trezorů UNIANA by to mohl být nový arkádový zážitek v Silent Hill.

Silent Hill byl původně vydán pro PS One v roce 1999 a vypráví příběh Harryho Masona – muže, který ve fiktivním americkém městečku pátrá po své ztracené adoptivní dceři. Survival horor zaznamenal obrovský úspěch a v průběhu let přinesl mnoho pokračování a spin-offů.

Od posledních celých zápasů uběhlo zhruba 10 let a fanoušci touží po dalších. Bohužel, PT bylo naposledy, co jsme viděli něco oficiálního, a to celý rok 2014 – legendární upoutávku Silent Hills, kterou od té doby zrušil Hideo Kojima.

Velké množství úniků informací a zvěstí však s největší pravděpodobností naznačovalo, že se připravuje několik nových her Silent Hill. Není jasné, zda Silent Hill: SMS souvisí s těmito úniky. Zatím si budeme muset počkat a uvidíme, ale pro fanoušky Silent Hill to může být dobrá zpráva.

V současné době je v sérii Silent Hill osm hlavních her, počínaje původním Silent Hill v roce 1999 a konče Silent Hill: Downpour v roce 2012.

Chcete si přečíst více o Silent Hill? Zjistěte, jak někdo nedávno surfoval na Konami pomocí SilentHill.com a zjistěte, jak se PT stalo moderní městskou legendou.

Ryan Liston je zábavní novinář a filmový kritik pro IGN. můžete to sledovat Cvrlikání.