Saúdská Arábie se účastní šesté bruselské konference na podporu Sýrie a regionu

Makkah Al-Mukarramah: Království Saúdské Arábie, zastoupené King Abdulaziz and Companions Foundation for Giftedness and Creativity (Mawhiba) a Ministerstvem školství, se zúčastní Mezinárodního vědeckého a inženýrského veletrhu Regeneron 2022 v Atlantě ve státě Georgia od 7. až 13. května.

Saúdský pavilon, který byl organizován během dvou dnů a který otevřel generální tajemník Mawhiba, Saud bin Saeed Al-Mathami, přilákal více než 300 návštěvníků během první hodiny od svého spuštění.

Al-Mathami řekl Arab News: „Netrpělivě očekáváme výsledky kreativity našich studentů, kteří poskytli skutečný model znalostí, bohatství a vědecké dokonalosti ve všech kulturních aktivitách, což se odráží v jejich účasti na výstavě ISEF. „

Popřál jim úspěch a dokonalost.

Vyjádřil také naději, že talent, nápady a kreativita studentů přispějí k mimořádné renesanci, které je Království v této příznivé době svědkem.

Zdůraznil, že království je na studenty hrdé a uvedl, že stát využil svých skvělých schopností, aby je kvalifikoval k efektivní soutěži na mezinárodních fórech, aby Saúdská Arábie zaujala svou patřičnou pozici mezi zeměmi světa.

Když korunní princ řekl, že síla Saúdů je jako síla Jabal Tuwaiq, nezlomná, viděl ve svých slovech talent jako plán pro své iniciativy.

Naši talentovaní studenti jsou skutečným bohatstvím Saúdské Arábie a pevnými stavebními kameny naší společnosti. Jsou skutečnou budoucností, o kterou usilujeme, a jejich znalost všech disciplín a oborů posune vizi Království 2030 kupředu.

Talentovaní studenti vynikají ve všech oborech souvisejících s energetikou, změnou klimatu, medicínou, biologickými vědami, letectvím, lékařským a environmentálním inženýrstvím, organickým průmyslem, technologiemi a inovacemi, informačním inženýrstvím a umělou inteligencí. Prošli rozsáhlým výcvikem po dlouhé hodiny a přísnými testy pod dohledem specializovaných komisí, aby uctili Saúdskoarabské království na mezinárodních fórech.

Al-Mathami vysvětlil, že studenti Mawhiba jsou jádrem nadcházející saúdské ekonomiky, a řekl, že jejich talent potvrzuje silnou přítomnost saúdské identity ve všech oblastech.

Dodal, že jejich důvěra a znalosti byly základem jejich úspěchu.

Generální tajemník naléhal na členy saúdskoarabského týmu, aby byli k rozhodcům ohleduplní, a doporučil jim, aby se s nimi zdrželi hádek a místo toho vstoupili do diskuse o výsledcích svých studií a výzkumu a aby těžili ze svých dovedností prostřednictvím účinné komunikaci k jejich vyjádření. nápady.

Řekl, že všichni v saúdském národním týmu reprezentovali království a reprezentovali sami sebe prostřednictvím tohoto projektu a reprezentovali svět, protože ISEF je mezinárodní platforma, ve které soutěží všechny země.

„Každý z nich je nyní světovým velvyslancem prostřednictvím projektu, se kterým soutěží na ISEF.“

Al-Mathami řekl, že on a jeho zástupce v nadaci mají zájem zúčastnit se a zúčastnit se výstavy ISEF vzhledem k velkým úspěchům, kterých Saúdské království v tomto roce dosáhlo. Co do počtu studentů účastnících se aktuálního veletrhu se umístilo na třetím místě za Spojenými státy a Čínou.

„To poskytne saúdským studentům příležitost získat ceny, ať už hlavní ceny nebo speciální ceny.“

V rámci své účasti na ISEF 2022 saúdští studenti na veletrhu instalovali projektové bannery, účastnili se přípravných workshopů pro hodnotící kola a školili saúdskoarabského studenta, který vyhrál Broadcom Master Awards.

Zúčastnili se také slavnostní výměny brožury se zbytkem zahraničních studentů.