Chyba iPhone Wifi se přeruší, pokud se připojíte k určité síti

Pokud máte iPhone, dejte si pozor na podivnou wifi s názvem „% p% s% s% s% s% n.“ Tento název způsobuje těžkopádnou chybu. Nepřipojujte se k této síti, pokud nechcete deaktivovat funkci wifi telefonu.

Chyba byla nalezena uživatelem Výzkumník bezpečnosti Carl Shaw, kteří sdíleli problém na Twitteru. Shaw vysvětlil, že poté, co se připojil k síti „% p% s% s% s% s% n“, jeho iPhone trvale deaktivoval funkce wifi. ke mě 9to5MacTato chyba se týká také iPadů a služeb, jako je AirDrop. Zařízení se nemohou připojit k sítím wifi ani po restartu nebo změně SSID hotspotu.

Xu neprozradil přesně, jak chybu našel, i když to předtím potvrdil jiný Stateční uživatelé Twitteru kdo se pokusil připojit k wifi s tímto jménem. Hlášeny MacRumors Zdá se, že wifi na telefonech Android nefunguje, když je připojen ke stejné síti.

Zdá se, že chyba naštěstí nezpůsobuje trvalé poškození zařízení Apple a lze ji opravit. Jakmile překonáte svůj hněv a frustraci, měli byste se ocitnout v této situaci, to znamená. (Nebo alespoň to by byla moje reakce).

Oprava je jednoduchá. Musíte pouze resetovat všechna nastavení sítě, všimněte si 9to5Mac. Toho lze dosáhnout přechodem na Nastavení> Obecné> Obnovit> Obnovit nastavení sítě. Tímto způsobem resetujete všechny sítě wifi uložené ve vašem iPhone, čímž vymažete prokletý název sítě z paměti zařízení. Poté by se měl váš telefon znovu normálně připojit k wifi.

Pokud jde o důvod chyby, společná teorie Zdá se, že jde o problém vstupní analýzy, který způsobí, že se iOS domnívá, že znaky následující za znakem procenta jsou specifikátor formátu řetězce, odkazující na název proměnné nebo příkazu použitého ve značkovacích jazycích. Někteří věří, že t To může nakonec vést k poškození paměti, což může způsobit Monitor iOS Chcete-li eliminovat tento proces, a tedy i vaši funkci wifi.

I když nenajdu sítě wifi označené „% p% s% s% s% s% n“ každý den, je nejlepší být ostražitý vůči jakékoli síti se znakem procenta nebo ve stejném kontextu jako tato, dokud Apple neopraví problém v aktualizaci.