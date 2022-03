Kroos končí skvělým tečem Sedláčka, který se v semifinále střetne s Gurneym

Rob Cross se ve druhém semifinále utká s Darylem Gurneym po boku Michaela Van Gerwena-Dmitriye van den Berga na German Darts Championship 2022, přičemž vítězové se brzy utkají.

Gurney byl první, kdo odešel z této divize a udělal to stylově proti Johnnymu Claytonovi.

Mezi dvojicí to bylo absolutní vzrušení, ale když na tom nejvíce záleželo, „Superchin“ zatáhl 124krát na Bulla v přestávce o místo v semifinále. Už nějakou dobu vyhrožuje, že poběží, mohlo by to být tento víkend?

Bude se muset dostat přes Cross, i když se mu skvěle podařilo zbavit se Karla Sedláčka, což byl jeden z hlavních příběhů víkendu.

S průměrem 101 se dostal ze stavu 4-2 k výhře 6-4 o tři body a také proti skvělému českému esu.





Oba vydrželi, aby zahájili remízu se Sedláčkem, který má svůj poslední hod v ruce na double pět a vede na 1:1. Spletl si 99 na double-20 s brejkem a Kroos se vrátil, ale pronásledoval board a umožnil Sidczykovi znovu trefit double-five na brejk a zvýšit tak na 2-1.

Ale Kroos vrátil 104 nájezdů a zvýšil na 2-2. Sedláček, který promarnil příležitost ke konsolidaci, trefil 102, vrátil se do brejku a zvýšil skóre na 3-2.

Minul buly za 164, ale vrátil se za 44 a zvýšil na 4-2. 52 na 16 dvojité pile Cross Hold Shooting.

Sedláček minul 72 na double 16, aby nesl, a Kroos promarnil 117 na double 20, aby prolomil a zvýšil na 4-4. Následoval to 129 na býka, aby odešel. Viděl, jak se odtamtud pohybuje kříž 180 a dvojitá osmička.

