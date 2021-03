Předpovězte finále dubajského tenisového mistrovství – Muguruza vs Kryzhikova

Po vzrušujícím tenisovém týdnu na mistrovství WTA v Dubaji zůstaly o titul bojovat jen dvě ženy. Oba byli po celý týden ve skvělé kondici a finále by ve výsledku mělo poskytnout spoustu zábavy. Kdo ale získá první titul WTA 1000 v této sezóně?

Předpovídejte finále dubajského tenisového mistrovství WTA

Garbin Muguruzaová vs. Barbora Kryžiková

z očí do očí: první setkání

Garbeen Muguruzaová vypadala v prvních týdnech roku 2021 mimořádně ostře. Španělka zahájila sezónu tím, že se dostala do třetího kola v Abú Dhabí, a upevnila to tím, že dosáhla finále na WTA Yarra Valley Classic, než dosáhla posledních 16 na Australian Open. Poté dosáhla dalšího finále na tenisovém turnaji Qatar Open, ale tam byla zklamáním a prohrála s Petrou Kvitovou 2-6 2-6. Z tohoto zklamání se však v Dubaji působivým způsobem vzpamatovala.

Španělka zahájila svoji kampaň vítězstvím 6-3 7-5 nad Irinou Camelia Peugeot. Další po sobě jdoucí vítězství nad Amandou Anisimovovou a Igou Soyatekovou viděla Muguruzovou ve čtvrtfinále a podruhé za několik týdnů se ocitla proti Areně Sabalenkové. A stejně jako v Dauhá překonala běloruskou ve třech skupinách. Poté v semifinále porazila Elise Mertensovou 6-4 7-6, aby si zajistila místo ve svém třetím finále sezóny.

Barbora Kryjikova nedosáhla na mistrovství WTA v Dubaji tak dobře, ale byl to nepopiratelně skvělý start do české sezóny. Kryžiková však rozhodně nemohla předpovědět, jak dobře by se jí zatím v SAE dařilo. Porazila Maria Sakari, Elenu Ostapenkovou, Svetlanu Kuzněcovovou, Anastasii Potapovou a Jill Tishmanovou, aniž by ztratila více než hrst zápasů.

Od Muguruzy však může očekávat rozhodnější odpor. Díky schopnosti bývalého hráče číslo 1 odhodit míč na čáru na začátku závodu mimo přední i zadní zásah je velmi nebezpečná show na rychlém tvrdém kurtu a je těžké vidět, že Krijikova zvítězí v tomto zápase, pokud se promění v hlavní bitva. Díky tomu se Češi lépe dívají na svou rozmanitost a včasné útoky na síť, aby udrželi Muguruzu v rovnováze.

Ale když Muguruzaová pěkně vystřelila míč, to by se snadněji řeklo, než by to udělala Krijikova. Bude také zajímavé sledovat, jak dobře se této příležitosti přizpůsobí. Její skvělé zkušenosti ve čtyřhře jí rozhodně pomohou, protože Krejčíková se dříve v poli umístila na 1. místě ve světě, ale netají se žádným skrytím skutečnosti, že se jedná o největší singlový zápas její kariéry na dálku. Bohužel Muguruza využije jakoukoli mezeru ve svém brnění.

Předpověď: Muguruza ve 3

