NHL: Všichni ruští hráči mohou hrát v České republice

Ruští hráči ve dvou týmech NHL, které zahájí sezónu v České republice, se budou moci zúčastnit dvou zápasů Global Series v Praze.

Zástupce komisaře NHL Bill Daley ve čtvrtek oznámil, že česká vláda zrušila zákaz vstupu ruských hráčů na soupisku pro San Jose a Nashville. Tento krok připravuje Sharks a Predators cestu do Evropy tento víkend na tréninky a exhibiční zápasy v Německu a Švýcarsku, než se utkají 7. a 8. října v pražské O2 Areně.

České ministerstvo zahraničí minulý týden uvedlo, že ruským vojákům nebude umožněn vstup do země, protože vtrhnou na Ukrajinu. Ve čtvrtek pozdě večer se české představitele nepodařilo zastihnout. Česká republika byla až na výjimky jednou z prvních zemí EU, která po únorové invazi přestala vydávat víza ruským občanům.

Daley byl přesvědčen, že oba Rusové na soupisce týmu budou hrát. Útočník Nashvillu Jakov Trenin je v tréninkovém kempu s útočníkem San Jose Aleksandrem Parabanovem na zkušební smlouvu spolu s Evgeny Svechnikov.

Predators minulý týden řekli, že neočekávají žádné problémy. Sharks, od kapitána Logana Couturea po generálního manažera Mikea Griera, zaujali postoj typu všechno nebo nic.

„Jsme tým, takže když řeknou, že někteří kluci nemohou jít, půjdeme všichni, nebo nikdo,“ řekl Cryer. „Není to chyba hráčů. Neudělali nic špatného. Nemyslím si, že by za to měli být potrestáni. Stojíme při nich, jsme tu všichni pohromadě.

NHL nikdy neuvažovala o zákazu Rusů, z nichž mnozí patří mezi nejtalentovanější hokejisty světa. Komisař Gary Bettman na jaře agentuře AP řekl, že Rusové „operují v NHL pro fanoušky NHL pro svůj tým NHL“.

Liga letos v létě zakázala Rusku nebo blízkému spojenci Bělorusku nadzvednout Stanley Cup. Valerij Ničuškin je jediným ruským hráčem na pohárovém šampionovi Colorado Avalanche.

NHL se vrací do Evropy v roce 2019 na své první zápasy mimo Severní Ameriku. Po dvou zápasech v Praze se Avalanche a Columbus Blue Jackets utkají dvakrát ve finském Tampere 4.-5. listopadu.

