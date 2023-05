Anglická církev mění znění veřejného prohlášení během korunovace po odporu

(CNN) Anglická církev změnila znění své výzvy pro veřejnost, aby slíbila věrnost králi Karlovi během jeho funkčního období korunovacepo obecná reakce.

V rozporu s tradicí korunovace byli britští občané a občané zemí Commonwealthu po celém světě zpočátku vyzváni, aby přednesli slib věrnosti novému panovníkovi a jeho „dědicům a nástupcům“.

Arcibiskup z Canterbury, který schválil novou mši, představil plány na zapojení veřejnosti do obřadu jako demokratické iniciativy.

Po veřejné kritice však nyní arcibiskup dá lidem možnost říci „Bůh ochraňuj krále Karla“, než aby složili plný slib věrnosti.

Podle revidovaného textu z Liturgie pro korunovační bohoslužbu, kterou v sobotu zveřejnil Lambethský palác, arcibiskup říká: „Nyní vyzývám ty, kteří chtějí vyjádřit svou podporu, aby tak učinili, v okamžiku soukromého zamyšlení, účastí na rčení ‚Bůh ochraňuj krále Karla‘ na konci, Nebo komukoli ta slova byla před nimi, aby je přednesl v plném rozsahu.

Celý slib zněl: „Přísahám, že budu v souladu se zákonem skutečně věrný tvému ​​majestátu a tvým dědicům a nástupcům. Myslím při Bohu.“

V dřívější verzi textu zveřejněné v dubnu měl arcibiskup „vyzvat všechny osoby dobré vůle ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v dalších říších a teritoriích, aby srdcem i hlasem vzdali hold svému nepochybnému králi, ochránci O každém.

Jonathan Dimbleby, zkušený hlasatel a prominentní přítel krále, označil předchozí verzi za „nemoudré“.

Dimbleby řekl BBC Radio: „Nenapadá mě nic, co by mu připadalo nechutnější. Nikdy nechtěl být uctíván. Pokud vím, nikdy nechtěl, aby ho někdo uctíval, kromě falešných výrazů jako vtipu.“ 4 The Today Show v pátek.

