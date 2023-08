Ředitel Britského muzea rezignuje poté, co propustil pracovníka za krádež

Už měl v plánu z ústavu odejít. V červenci pan Fisher Oznámil, že v roce 2024 opustí Britské muzeum, po osmi letech ve funkci ředitele. Krize však toto datum výrazně přiblížila.

Pan Fisher řekl, že muzeum „překoná tento okamžik a vyjde silnější, ale bohužel jsem dospěl k závěru, že moje přítomnost ruší. To je to poslední, co chci.“

George Osborne, prezident muzea, v prohlášení uvedl, že rada přijala rozhodnutí pana Fishera. „Mám v tom jasno: opravíme, co se pokazilo,“ řekl Osborne. „Muzeum má poslání, které pokračuje po generace. Poučíme se, znovu získáme důvěru a budeme znovu obdivováni.“