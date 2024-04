Kanada porazila Česko před zápasem s USA – Hockey Writers

Pondělí 8. dubna bude v Utica ve státě New York velkým dnem. Nejen, že se proti sobě utkají neporažené ženské hokejové týmy Kanady a Spojených států, ale oblast Utica zažije po 15:00 EST úplné zatmění. Ačkoli to trvá jen něco málo přes tři minuty, miliony lidí zaplaví severní část státu New York, aby byli svědky této vzácné události.

Zatmění neovlivní zápas mezi USA a Kanadou, protože shození puku pro tento zápas je naplánováno na 19:00 EST, ale odehraje se během zápasu mezi Švýcarskem a Finskem.

Oba týmy jsou v posledním zápase skupiny A neporaženy, když vyhrály své zápasy před turnajem. Pět nejlepších hráčů turnaje ve skupině A a tři nejlepší ve skupině B postoupí do čtvrtfinále (11. dubna). Semifinále je v sobotu (13. dubna) a zápasy o medaile v neděli (14. dubna).

Canada Blanks Czechia

Christine O'Neill skórovala dvakrát Tam byla pomoc Daniel Sertagny, Renata Fast a Laura Stacey také skórovali při výhře Kanady 5:0. Sarah Nurseová měla dvě laskavosti. Brankářka Anne-Renee Desbiensová při svém druhém vítězství na turnaji vyřadila 13 zákroků.

Ann-Renee Despiens, tým Kanady (Josh Kim / The Hockey Writers)

Češi si v prvních 10 minutách nepomohli čtyřmi menšími tresty. To, co by bylo gólem Sarah Fillier při přesilovce při druhé šanci Kanady, nebylo uznáno za zásah brankáře.

Kanada hraje v pondělí druhý zápas za tolik dní a na šampionátu se představí podruhé. Kanaďané zahájili turnaj výhrami nad Finskem 4:1 a Švýcarskem 3:0 během 24 hodin.

Brankářka Ann-Renée Desbiens zaznamenala vítězství proti Finsku a Česku, zatímco Emerson Maschmeyer byl v síti za vítězstvím proti Švýcarsku.

V posledním zápase pool play vede Christine O'Neillová ve skórování Kanady (dva góly a čtyři body) po tříbodovém utkání s Českem, kde vstřelila dva góly a asistovala u prvního gólu Danielle Sertagny na ženském světě. . Sarah Nurse a obránce Ella Shelton jsou druhé v bodování týmu s gólem a dvěma asistencemi.

Pomalé USA drží Finsko zpátky

Kendall Coyne Schofield skóroval dvakrát, když Spojené státy v sobotu (6. dubna) porazily Finsko 5:3. Abe Murphy, Hilary Knight a Taylor Hayes měli každý gól a asistenci. Zbývající přestupek. Erin Frankelová předvedla devět zákroků.

USA zabily pět penalt v prvním poločase při pátečním vyloučení České republiky 6:0, zatímco Finsko v sobotu vstřelilo svůj první gól a v první přestávce srovnalo díky dvěma přesilovkovým gólům Elisy Holopainenové. . Za nerozhodného stavu 2:2 skórovali Hayes a Coyne Schofield v čase 7:42 a 11:40 druhé třetiny a dali USA lesk. Sandelin se ale gólem v brejku prosadil na jedno skóre, když překonal Frankela DK na bekhendu. Coyne Schofield vstřelil svůj druhý zápas 15 sekund do třetí třetiny a pečetil výhru.

USA mají v pondělním utkání mírnou výhodu, Kanada hraje svůj druhý zápas za tolik dní. USA drží rekord 6-2-1-0 v předběžné hře v současném formátu dvou poolů a vyhrály pět z posledních sedmi zápasů.

Čtyři ze šesti nejlepších střelců turnaje jsou Američané v čele s Kendall Coyne Schofield, která má ve třech zápasech tři branky a šest bodů. Útočník Alex Carpenter je se třemi góly a pěti body na děleném třetím místě na turnaji a Hilary Knight a Caroline Harvey zaznamenaly po pěti bodech.

V Kanadě lze velmi očekávanou hru vidět na TSN1/5 a streamovat na TSN.ca a aplikaci TSN. To lze také vidět v USA na NHL Network.