Arménie: Pět mrtvých a desítky zraněných při výbuchu na trhu Sumarlu | Zprávy

Výbuchy zničily sklad zábavní pyrotechniky v arménském hlavním městě Jerevanu, zabily nejméně pět lidí a desítky zranily.

Videozáznamy z nedělního trhu Surmalu ukázaly, že nad budovou stoupá šedý kouř a lidé spěchají pryč z oblasti.

Záchranáři prohledávali zkroucený kov a trosky, aby našli přeživší, zatímco vzduchem se proháněla oblaka prachu a kouře.

Přihlížející pomohli obětem přesunout se do bezpečných oblastí.

„Ohňostroje, ohňostroje – všechno se zhroutilo během minuty,“ řekl jeden ze svědků. „Lidé se nemohou dostat z obchodů.“

Ministerstvo pro mimořádné situace v prohlášení uvedlo, že předběžné informace naznačovaly, že dvě velké exploze svrhly část budovy se zábavní pyrotechnikou a způsobily požár.

Proč ohňostroj explodoval, ale neuvedla.

Dodalo, že nejméně pět lidí bylo zabito a asi 40 bylo převezeno do nemocnice.

Arménská tisková agentura Sputnik citovala ministra pro mimořádné situace Armena Pampukchiana, který uvedl, že požár byl uhašen, ale silný vítr stále představuje hrozbu.

Řekl, že záchranné týmy budou pokračovat v pátrání po přeživších celou noc.

Kancelář starosty Jerevanu uvedla, že není jasné, kolik lidí zůstalo uvězněno pod troskami.

„Byl to absolutní šok,“ řekla Maria Titizan, novinářka se sídlem v Jerevanu. Je to poprvé, co si pamatuji, že v hlavním městě došlo k takovému výbuchu, k takové tragédii.

„Každý je vázán zprávami a sociálními médii, aby viděl, co se děje.“