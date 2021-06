Změnila kometa před 13 000 lety lidskou civilizaci, jak ji známe?

Může to být zničující kometa Ovlivňování vzdálené minulosti Země navždy změnilo lidskou civilizaci?

Vědci si myslí, že skupina fragmentů komet mohla spadnout Země Před 13 000 lety, v nejkatastrofičtějším dopadu od chvíle, kdy událost Chicxulub zabila velké dinosaury na Zemi asi před 66 miliony let. V nové studii tým vedený Martinem Sweetmanem, vědcem z University of Edinburgh ve Skotsku, zkoumal dopad a to, jak to mohlo ovlivnit počátky lidských společností na Zemi.

Zatímco první rozumný muž Výzkumníci, kteří se objevili před 200 000 až 300 000 lety, mnohem dále v minulosti než tento dopad, zjistili, že tato srážka komety se ve skutečnosti shodovala s důležitými změnami v tom, jak se lidské společnosti samy organizují.

Příbuzný: 4 000 let starý monolit je pravděpodobně astrologickým znamením

Vědci zkoumali teorii, že kometa zasáhla Zemi před 13 000 lety, a analyzovali geologická data z oblastí, o nichž si myslí, že mohla zasáhnout, zejména ze Severní Ameriky a Grónska. Zjistili vysokou hladinu platiny, důkaz extrémně vysokých teplot, které mohly roztavit materiály in situ a nanodiamantů, o nichž vědci vědí, že mohou být vytvořeny z výbuchů a mohou existovat uvnitř komet.

Tato práce vychází z předchozího výzkumu, který naznačoval, že nástupu může předcházet významný účinek Neolitický věk , první část doby kamenné, ve které došlo k řadě významných pokroků v lidské civilizaci, včetně pozoruhodných kroků vpřed v zemědělství, architektuře a kamenných nástrojích.

V této době v historii se lidé v „Úrodném srpku měsíce“, který zahrnuje země, které dnes známe jako Egypt, Irák a Libanon, odkláněli od nomádského životního stylu a lovu a vychystávání do trvalejších sídel.

“Zdá se, že tento velký kosmický kataklyzmus byl připomínán na obřích kamenných pilířích Gobekli Tepe [in Turkey], pravděpodobně „první chrám na světě“ spojený s počátkem civilizace v Úrodném srpku měsíce v jihozápadní Asii. Začala tedy civilizace výbuchem? ” Řekl ve svém prohlášení .

I když je nová práce studie vzrušující a podnětná, tým uznává, že je zapotřebí více důkazů a dalšího výzkumu, aby bylo možné lépe pochopit, jak tento dopad ovlivňuje globální klima a nakonec i lidské civilizace.

Tato práce je popsána ve studii Zveřejněno 19. května V recenzích vědy o Zemi

Pošlete e-mail Chelsea Gohd na [email protected] nebo ji sledujte na Twitteru @chelsea_gohd. Sledujte nás na Twitteru @Spacedotcom a na Facebooku.