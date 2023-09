Modi oznamuje v Dillí, že Africká unie se stane stálým členem G20

Nové Dillí

CNN

—



Indický premiér Naréndra Módí v sobotu při zahájení summitu lídrů nejbohatších zemí světa v Dillí oznámil, že se Africká unie připojí jako stálý člen.

Ve svém úvodním slovu Modi vyzval šéfa Africké unie Razaliho Ousmanea, aby zaujal své místo jako stálý člen skupiny, za potlesku a sledování ostatních vůdců.

Modi shromažďuje světové vůdce v Dillí, zatímco pokračující neshody ohledně ruské války na Ukrajině pokračují v houstnutí, přebírá odpovědnost za přednesení projevu o některých z nejnaléhavějších problémů, včetně globálního ekonomického napětí a klimatické krize, které vyžadují okamžitou akci od nejbohatších světa. . národy.

„Dnes jako prezident G20 Indie vyzývá svět, aby spolupracoval na přeměně globálního deficitu důvěry na důvěru a spoléhání,“ řekl Modi během svého úvodního projevu.

„Nastal čas, abychom všichni jednali společně… Ať už jde o rozdělení mezi severem a jihem, vzdálenost mezi východem a západem, správu potravin a paliv, terorismus, kybernetickou bezpečnost, zdraví, energii nebo vodní bezpečnost, musíme najít solidní řešení této záležitosti pro budoucí generace.

Africká unie je kontinentální orgán složený z 55 členských států, které tvoří země afrického kontinentu.

Dlouhodobě je pozvaným hostem na setkání G20 spolu s dalšími významnými světovými organizacemi, včetně Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

Tento krok by však z tohoto orgánu učinil stálého člena – jako je EU – a potenciálně by proměnil G20 v G21 a poskytl by africkému bloku místo v první řadě v jednom z nejmocnějších světových orgánů globální správy.

Od té doby, co se ujal předsednictví G20, se Modi snaží posílit renomé Indie jako vůdce rozvíjejících se a rozvojových zemí, známých jako globální jih, a prosazovat zvýšenou spolupráci s bohatšími zeměmi, aby pomohla zajistit životně důležité finanční záchranné lana.

Modi již dříve hovořil o svém záměru začlenit do skupiny Africkou unii.

„Když říkáme, že vidíme svět jako rodinu, myslíme to opravdu vážně,“ řekl Modi v rozhovoru před summitem s Press Trust of India, jednou z největších indických tiskových agentur.

„Afrika je pro nás nejvyšší prioritou i v rámci G20. Jednou z prvních věcí, kterou jsme během našeho předsednictví G20 udělali, bylo svolání summitu Hlasu globálního jihu, kterého se z Afriky nadšeně účastnili.“