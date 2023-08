Čína rozhněvá Indii novou mapou, která brání šancím na tání ve vztazích

V posledních týdnech se množí spekulace, že by se čínský vůdce Si Ťin-pching a indický premiér Narendra Modi mohli snažit urovnat hraniční spor, který trvá od roku 2020 a vedl k vojenským střetům a nákladnému budování armády na obou stranách. Oba lídři se minulý týden setkali v Jihoafrické republice na summitu skupiny BRICS hlavních rozvíjejících se ekonomik – včetně Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky – a zavázali se, že zintenzívní úsilí o urovnání sporu, o kterém vyjednávají vyšší úředníci. Vyšší důstojníci indické a čínské armády.

Bagchi varoval, že nová verze čínské mapy, která „nemá žádný základ“, by tato jednání zkomplikovala. Na středeční tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin odpověděl tím, že mapy byly vydávány „rutinně“ a požádal Indii, aby „zůstala objektivní a klidná“.

Ale „načasování, hned po summitu BRICS a krátce před summitem [Group of 20] Dodal, že summit byl přesto překvapivý. „Jak akce, tak načasování podtrhují krutou realitu, že Čína je neflexibilní ohledně svých reakčních požadavků a je nepravděpodobné, že se zastaví.“

Očekává se, že Si Ťin-pching zmešká příští týden summit G20 v Dillí, což by mohla být další rána pro bilaterální vztahy, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na nejmenované činitele z Indie a dalších zemí.

Vůdce Komunistické strany Číny od té doby, co se stal prezidentem v roce 2013, nikdy nevynechal summit G20 a jeho nepřítomnost by byla považována za urážku pro Indii, která hodně investovala do propagace akce, aby ukázala svůj rostoucí vliv a postavila Modiho jako prezidenta. Vlivný mezinárodní prostředník, který dokáže dát dohromady západní koalici vedenou USA a další bloky.