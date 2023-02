Kde Olivia Wilde údajně stojí s bývalým Jasonem Sudeikisem po vazbě a drama o rozchodu s Harrym Stylesem

Jason Sudeikis a Olivia Wilde

Uplynulý rok byl pro bývalé partnery zřejmě naplněn řadou nerovností Olivia Wilde a Jason Sudeikis, kteří se rozvedli v roce 2020 . Po většinu roku 2022 se Wilde objevovala na titulcích pro její vztah s Harrym Stylesem a V drama kolem jejich filmu, neboj se má lásko . Loni na jaře se pozornost obrátila i na Sudeikis Wildeovy opatrovnické papíry byly doručeny nešikovně Při prezentaci na CinemaCon. Navzdory chaosu posledních měsíců, Sudeikis a Wilde jsou vidět, jak ji objímají tento uplynulý víkend. Poté, co se tyto fotografie dostaly na web, máme nyní podrobnosti o údajném úletu mezi těmito dvěma po právním sporu a Wildeově rozchodu se Stylesem.

Před měsíci zdroj tvrdil, že např Olivia Wilde a Jason Sudeikis jsou spolurodiče Jejich děti spolu ani nemluvily. Podle novější zprávy se zdá, že se jejich situace mění k lepšímu. Zasvěcenec tvrdí, že oba našli společnou řeč po problémech s opatrovnictvím. A pokud se má věřit, do toho hrál i rozpad hereččina vztahu s Harrym Stylesem:

Olivia soustředila veškerou svou energii na své děti a rodinu od té doby, co se s Harrym rozešli, a teď, když jsou rozvedení, je pro Jasona a Olivii snazší vycházet. Jason se během tohoto přechodu snažil být Olivii oporou a dobrým spolurodičem. Věci mezi Jasonem a Olivií jsou přátelské a jdou dobře.

I když bychom tuto informaci měli brát s rezervou, dává to smysl, zvláště když vezmete v úvahu fotografie, které vypadly před pár dny. Někteří mohou potvrdit skutečnost, že společné rodičovství může být za všech okolností náročné. Ale když jste celebritou A – a v té době řešíte problémy s opatrovnictvím – může to být ještě obtížnější.

Olivia Wilde nezadržovala své city Když si vzpomněla, jak dostávala papíry na pódiu na CinemaConu. Ředitelka označila situaci za „opravdu otravnou“ a zároveň se divila, jak se té osobě podařilo projít přes ochranku, aby jí předal dokumenty. Jason Sudeikis se ve snaze objasnit celou záležitost také po svém. Řekl, že si nebyl vědom toho, že dokumenty byly doručeny v přesný čas a místo, a vysvětlil to Harry Styles byl faktorem v tom, jak postupuje. Sudeikis uvedl, že nechtěl riskovat, že posel dorazí do Styleova domu, kde mohou být on a dvě Wildeovy děti – Otis a Daisy – přítomny.

Bez ohledu na jejich jednání s dětmi byl bývalý pár také středem spekulací o důvodech jejich rozchodu. ony Bývalá chůva tvrdila, že Olivia Wilde opustila Jasona Sudeikise Pokud jde o Harryho Stylese, ten tento předpoklad do značné míry zavrhla. Tvrdí to fámy Problémy Wilde a Sudeikis jsou staré vzorce .

Bez ohledu na to, co skutečně způsobilo tuto první kapitolu, Boxmart ředitel f Jednosměrný Mladá žena se v listopadu rozhodla dát si pauzu od jejich téměř dvouletého vztahu. Říká se, že svou energii nasměruje do společného rodičovství Ted Lasso hvězda od té doby. Přitom ona také údajně je „Adaptace“ na to, že nejsem s popovou hvězdou což je asi důvod, proč nechtěla hned začít randit.

S dalším dramatem a hlukem, který zdánlivě začíná ustupovat, je velká šance, že se situace Olivie Wilde a Jasona Sudeikise časem ještě zlepší. Stát se samozřejmě může cokoli, ale zdá se, že jsou v nejlepší pozici, kdy mohou vymazat vše – ve prospěch svých dětí a svých vlastních zájmů.