Arizona Coyotes D Ty Emberson podepisuje tříletou vstupní smlouvu

Tay Emerson (Arizona Coyotes Photo)

Arizona Coyotes ve středu oznámila, že obránce Tay Emerson podepsal tříletou vstupní smlouvu počínaje touto sezónou.

Rodák z Wisconsinu, který má 6 stop a 194 liber, se bude hlásit Tucsonu Roadrunners z Arizony v Arizoně.

Emberson byl původně draftován Wolves ve třetím kole vstupního draftu NHL 2018.

„Jsme velmi rádi, že jsme podepsali Tyho s juniorskou smlouvou,“ uvedl GM Bill Armstrong v tiskové zprávě. „T je dobrý oboustranný obránce, který umí hrát ve všech situacích. Je to pro nás další dobrá příležitost a těšíme se, až budeme sledovat jeho vývoj.“

Dvacetiletý hráč si během 31 zápasů ve Wisconsinu během své první sezóny v minulé sezóně připsal čtyři góly a devět asistencí (13 bodů). Byl přidělen k týmu Big Ten All-Tournament a byl kapitánem Badgerů.

Nakonec obránce skóroval 9-25-34 a 69 PIM ve 101 zápasech kariéry ve Wisconsinu.

Mimo hru ve Wisconsinu reprezentoval Emerson USA na mistrovství světa mládeže U-17, do 18 let a do 20 let v České republice.

