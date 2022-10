Modern Warfare 2 k nerozeznání od reality

MW 2 IW

I když se už nějakou dobu ví, že Call of Duty: Modern Warfare 2 bude používat nový engine, stejně jako pokračování Warzone, nyní, když kampaň dorazila brzy, začínáme přesně vidět, jak to vypadá.

Je divoká.

Virální video se šíří Cvrlikání, Prohlédněte si misi zasazenou do Amsterdamu. Je tak detailní, že je téměř k nerozeznání od reality, s trochou vtipu se zdá být téměř rovnocenný. lepší Z reálných fotek tak nějak.

Někteří naznačují, že v tomto případě je tento úkol do jisté míry „vstupním“ úkolem, ve kterém nebojujete masivní palebnou bitvu, ale prostě s minimálním bojem půjdete po předem určené cestě na ulici. Zdá se, že byl speciálně navržen tak, aby demonstroval schopnosti této technologie. A tyto schopnosti… jsou obrovské. Pamatuji si technologické demo Unreal Engine 5 Matrix, což bylo nejrealističtější město, jaké jsem ve hře viděl, a jen začátek toho, co je možné (Modern Warfare 2 nepoužívá UE5).

Pokud existuje jedna nevýhoda, pak je to, že realismus lidských postav zcela neodpovídá realismu jejich prostředí, od jejich pohybu až po vzhled. Nejsou odpornýAle ani to není skvělé. Více o tom můžete vidět v celém videu o misi:

Toto je první hra vytvořená s tímto novým enginem a ukazuje, že bude přicházet spousta větších a lepších nabídek, protože stále maximalizuje své schopnosti. I když jsme pár let v této nové generaci konzolí, ještě jsme zcela nevyužili jejich plného potenciálu, a samozřejmě na počítačích, kde jsou věci jako nový 4090, je to úplně jiný příběh, pokud jde o to, jak daleko lze věci posunout. . Dokonce i hry jako Cyberpunk 2077 na zastaralém REDengine Engine CDPR Vypadejte bezchybně s nejnovější technologií. Představte si, co se stane, když oni čin Udělejte jejich další hru v Unreal Engine 5.

To ostře kontrastuje s příchodem metaverze, kde konečným bodem kontroverze bylo přesně to, jak špatná byla grafika Meta Horizon, a to i se slibovanými aktualizacemi. Tradičnější videohry se nadále řítí do budoucnosti, zatímco platforma jako VR stále dohání technologie před dvěma generacemi, se vzácnými výjimkami, jako je Half Life: Alyx, kterých je málo.

Toto video mě víceméně prodalo v kampani Modern Warfare 2 poté, co jsem přeskočil poslední dvě. Myslím, že musím vidět, co ještě tahle hra dokáže.

Modernizace: Více Informace O tom, proč tento nový engine vypadá tak dobře a jak můžeme očekávat, že ho budou používat i jiné hry než Modern Warfare, vzhledem k zásadní transformaci série.

Jednou z velkých věcí na tomto novém enginu pro Modern Warfare 2 je to, že Call of Duty se nyní mění, aby bylo vše na jednom sjednoceném enginu namísto nesourodých verzí, jak tomu bylo v minulosti.

„Když jeden tým vloží do displeje nebo zvuku nebo animace opravdu skvělou funkci,“ řekl Patrick Kelly, vedoucí druhého studia Infinity Ward a kreativní ředitel pro Modern Warfare 2 v náhledu z června 2022, „lidé to použijí v druhý motor a pak zase jiný motor.“ „.

To však neznamená, že to pocítí všechny hry Stejně jako každý jiný:

„Historicky má Black Ops trochu jiný pocit – některé jiné umělecké trendy a podobné věci – než Infinity Ward. A řeknu vám, z mého pohledu, z našeho pohledu, oslavujeme a přijímáme, že jsme nesnažím se je všechny sloučit do jednoho.“

Nový engine Infinity Ward, který vidíme v akci, také využívá části z motorů z jiných studií, které jsou všechny sloučeny do „Super Engine“, který vidíte výše. Myšlenka je, že použili nejlepší funkce ze všech různých motorů, na kterých předtím pracovali. A ano, to znamená, že další hry, jako je další titul Black Ops, by také měly vypadat dobře.

